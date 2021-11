Xiaomi 12 Ultra: sarà un cameraphone senza precedenti

Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere dotato di una fotocamera con zoom più grande e di un sensore di impronte digitali a ultrasuoni.

Xiaomi 12 Ultra: una lente telescopica senza precedenti

Abbiamo sentito parlare a lungo della futura serie di top di gamma Xiaomi 12. Di recente, un leaker ha rivelato la configurazione della fotocamera posteriore della variante 12 Ultra. Pochi giorni fs, un altro tipster ha condiviso qualche informazione in più su una di queste lenti. Allo stesso tempo ha spiegato come sarà fatto il sensore di impronte digitali che verrà utilizzato in questo telefono.

Secondo un leakster che si fa chiamare 熊猫很禿然 (Panda is Bald) su Weibo, il prossimo Xiaomi 12 Ultra sarà dotato di una fotocamera con zoom più grande. Afferma anche che il device sarà dotato di una lente periscopica da 1/1,5 “con zoom ottico 5x. Giusto per fare un confronto, la tele da 48 MP 5x del Mi 11 Ultra misura 1/2,0 pollici.

In precedenza, Digital Chat Station aveva detto che Xiaomi 12 Ultra non sarebbe stato dotato di una fotocamera da 200 MP come suggerito dai rapporti precedenti. Il flagship arriverà invece con tre lenti da 50MP. Anche Panda is Bald conferma tutto ciò.

Poiché si dice che uno di questi sensori da 50 MP sia dotato di un obiettivo periscopico 5x, gli altri due dovranno essere abbinati rispettivamente a obiettivi wide e ultra-wide.

Inoltre, l'informatore afferma anche che Xiaomi 12 Ultra ospiterà un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni sotto il display. Se questo dovesse rivelarsi veritiero, allora sarà il primo prodotto della compagn ia con una tale funzionalità.

Questo perché, finora, Xiaomi ha utilizzato solo sensori di impronte digitali sullo schermo per i suoi telefoni. Tuttavia, vale la pena notare che il Mi 5s del 2016 aveva un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni ma questo era posto sul mento del dispositivo invece che sotto il display.

Detto questo, ci aspettiamo di saperne di più sullo Xiaomi 12 Ultra nei prossimi giorni prima del suo debutto ufficiale.