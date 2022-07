Xiaomi 12 Ultra è stato cancellato, UFFICIALE

Giornata di brutte notizie per i fan di casa Xiaomi; in queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato perplessi i fedelissimi della compagnia. Sembra che il super top di gamma di cui abbiamo letto tantissime notizie, lo Xiaomi 12 Ultra, non arriverà mai sul mercato. Il suo sviluppo è stato interrotto.

Di fatto, l’OEM cinese ha già fissato un evento di lancio per il prossimo 4 luglio in cui mostrerà le ammiraglie next-gen della seconda metà dell’anno, ma adesso apprendiamo che il fantomatico 12 Ultra non verrà mai annunciato. Se ricordate, questo gadget sarebbe dovuto arrivare già a marzo o aprile, ma non si è visto nessuno all’orizzonte.

Xiaomi 12 Ultra: perché è stato cancellato?

In un poster ufficiale, gli utenti hanno subito notato un particolare: la presenza dello Xiaomi 12S Ultra e in molti si sono chiesti quale fossero le differenze con il modello 12 Ultra menzionato finora. Adesso, Lei Jun ha spiegato:

Il Mi 12 Ultra è dotato del Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che originariamente doveva essere rilasciato a marzo e aprile ma è stato cancellato. Alla ricerca di un’esperienza migliore, abbiamo aggiornato il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Qualcomm e Leica hanno migliorato la fotocamera e il software per mesi, quindi avremo un’esperienza migliore con il 12S Ultra.

In poche parole, non ci sarà l’erede del Mi 11 Ultra. Tuttavia, il nuovo device dovrebbe essere l’erede spiriturale, un po’ come abbiamo potuto vedere con il Galaxy S22 Ultra e la serie Note.

Xiaomi 12S Ultra avrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici LTPO, QuadHD+, refresh rate da 120 hz, supporto alla ricarica da 67W e alla wireless charging da 50W. Ci saranno 12 GB di RAM LPDDR5 e memorie veloci UFS 3.1. Non mancherà il super processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Dulcis in fundo, troveremo ottiche coadiuvate dal software di Leica e saranno così ripartite:

main camera da 50 Mpx;

ultrawide da 48 Mpx;

teleobiettivo periscopico da 48 mpx;

il modulo sarà anche dotato di ToF e di Laser AutoFocus.

Avrà la MIUI 13 e Android 12. Se cercate però un top di gamma oggi, vi consigliamo lo Xiaomi 12 Pro a 839,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.