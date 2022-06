Xiaomi 12 si aggiorna: patch di sicurezza di maggio e non solo

Mentre i primissimi leak su Xiaomi 13 lo descrivono già come uno dei più belli e potenti smartphone Android dei prossimi mesi, gli utenti che hanno acquistato l’ottimo Xiaomi 12 saranno lieti di scoprire che il colosso cinese ha avviato il rilascio delle patch di sicurezza di maggio.

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che Xiaomi ha avviato il rollout del firmware V13.0.18.0.SLCEUXM con all’interno le ultime correzioni di sicurezza e alcuni miglioramenti di sistema.

Patch di sicurezza di maggio e non solo per Xiaomi 12

Ecco il changelog ufficiale che accompagna il nuovo firmware:

Sistema Miglioramento della sicurezza generale di sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android al mese di maggio 2022



Come sempre quando si parla di un aggiornamento software di Xiaomi, la compagnia rilascia i nuovi firmware a scaglioni per evitare la comparsa di bug critici che potrebbero compromettere un gran numero di dispositivi contemporaneamente. Per tale motivo potrebbero volerci alcune settimane prima che il vostro Xiaomi 12 sarà effettivamente aggiornato alle nuove patch di maggio; nel caso in cui voleste aggirare il tutto e installare manualmente il firmware, potete seguire le informazioni presenti in FONTE.

Per chi invece preferisce fare le cose con calma e senza strani passaggi, è possibile controllare la disponibilità dell’update tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software presenti all’interno delle Impostazioni del telefono. In attesa dell’arrivo delle patch di questo mese anche per i device commercializzati nel nostro Paese, vi ricordiamo che l’ottimo Xiaomi 12 è in offerta su Amazon con il 16% di sconto.

