Xiaomi 12 quando arriverà sul mercato? I tipster vanno all in su dicembre 2021

A pochi giorni dalla comparsa online dei render di Xiaomi 12, che ricordiamo non adottare più la nomenclatura “Mi” per una questione di maggiore chiarezza e distinzione tra gli smartphone del brand cinese, ora in rete si parla già del possibile periodo di rilascio sul mercato.

Xiaomi 12 quando verrà lanciato?

A parlarne, anche se senza dilungarsi in dettagli aggiuntivi, è stato il rinomato informatore Ice Universe. Non sono state necessarie tante parole per questa nuova indiscrezione: Xiaomi 12 verrà lanciato a dicembre. Il tipster si è detto addirittura certo “al cento per cento”. Ovviamente si consiglia di prendere questa voce di mercato con le pinze. Tuttavia, data la precisione delle sue tip diffuse in passato, possiamo già alimentare un po’ l’hype per il dispositivo.

Oh, by the way, Xiaomi 12 will be released in December, 100% sure. — Ice universe (@UniverseIce) October 22, 2021

Restano comunque dubbi sui modelli che verranno presentati durante l’evento dedicato. Sicuramente si parlerà almeno del modello base Xiaomi 12. Non è da escludere, però, la presentazione anche di Xiaomi 12 Lite, Pro o Ultra. Nel caso del predecessore, la società cinese ha suddiviso i vari modelli presentandoli e rilasciandoli in giornate differenti. Inoltre, bisogna considerare la successiva aggiunta della gamma 12T. Insomma, c’è veramente tanta carne al fuoco!

Ma rivediamo le specifiche tecniche secondo altri colleghi tipster. Tutto ciò che si sa su Xiaomi 12 è che almeno il modello base dovrebbe dotarsi di un display con bordi a cascata e cornice ultrasottile. Non sono note le dimensioni del pannello e la sua tipologia, tuttavia si parla dell’implementazione della frequenza di aggiornamento adattiva LTPO. Sotto la scocca, invece, dovrebbero apparire una batteria da 4.700 mAh (5.000 mAh nel caso di Xiaomi 12 Ultra) con ricarica rapida da ben 100 W. Il cuore pulsante dovrebbe invece essere il chipset Qualcomm Snapdragon 898, modello top di gamma con frequenza massima pari a 3 GHz grazie al super-core Cortex-X2. Infine, lato fotocamera, si parla di tre sensori posteriori da 50 megapixel, di cui un ultra-grandangolare e un teleobiettivo. Come specificato anche prima, però, si tratta pur sempre di semplici indiscrezioni.