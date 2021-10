Xiaomi Mi 12: ecco tutto quello che sappiamo

Il rilascio di un nuovo processore di punta Snapdragon di solito fa correre i produttori di Android verso il traguardo. C'è sempre il desiderio di essere uno dei primi brand a lanciare uno smartphone con il suddetto SoC. Secondo l'ultimo rapporto emerso online, il primo lotto di device con SD 898 di Qualcomm sarà presentato ufficialmente a metà dicembre.

Xiaomi Mi 12: facciamo il punto

Di seguito, i principali OEM cinesi presentaranno i nuovi modelli il prima possibile. Inoltre, il primo terminale a utilizzare questo chip sarà probabilmente lo Xiaomi Mi 12, oltre al Galaxy S22 di Samsung.

Oggi, il popolare leakster di Weibo, @DCS, ha accennato alle ultime specifiche chiave dello Xiaomi Mi 12. Secondo lui, il modello standard di Xiaomi utilizzerà una soluzione di ricarica rapida da 100 W. Inoltre, mentre il device utilizzerà una batteria da 4700 mAh, il modello Ultra avrà una cella energetica da 5000 mAh.

La nuova ammiraglia arriverà con materiali e schemi di design dual-core. Questo permetterà di avere una densità energetica più grande e rendere il telefono più sottile. Di fatto, sarà molto bello avere un telefono dallo spessore contenuto ma con una grande autonomia; solo il peso tuttavia, non sarà esiguo.

In termini di design ID, il modello di punta della serie Xiaomi Mi 12 adotterà anche un'estetica similare a quella dell'attuale Civi. La parte anteriore utilizzerà un display iperboloide con una cornice ultrasottile. Inoltre, la serie Mi 12 utilizzerà una back cover in ceramica molto attraente. Questo materiale offre una trama, un look e un “touch and feel” che il vetro non riesce ad offrire.

Nel comparto fotografico, questa prossima line-up utilizzerà una main camera da 50 MP. Tuttavia, è stato riferito che sarà una camera capace di supportare il super slow motion a 1920 fps. Questo smartphone sarà inoltre dotato di un obiettivo ultra-wide di alta qualità da 50 MP. Anche il teleobiettivo presenterà una soluzione simile.

Sotto il cofano, questi terminali di punta della società cinese utilizzeranno lo Snapdragon 898 di Qualcomm. Inoltre, verranno forniti con uno schermo avente una frequenza di aggiornamento adattiva LTPO.