Xiaomi 12 Pro senza veli: ecco il primo teardown

Osserviamo ora il primo teardown ufficiale dello Xiaomi 12 Pro, flagship è stato presentato martedì in Cina. La serie di punta premium deve ancora essere messa in vendita, ma un blogger cinese ha pubblicato uno smontaggio/recensione del modello Pro sul sito cinese Bilibili.

Xiaomi 12 Pro: cosa è emerso dallo smontaggio?

Il portale asiatico ci fornisce il nostro primo sguardo agli interni del device. Non c'è dubbio che Xiaomi 12 Pro sia dotato di un design di prim'ordine, proprio come il resto della line-up. Il teardown mostra anche che il dispositivo è dotato di interni ben disposti. Mantiene una struttura a sandwich con un design a tre stadi dopo la rimozione del coperchio posteriore. Xiaomi ha incluso anche una pellicola di dissipazione del calore, una lamina di rame e grasso al silicone, oltre a una piastra di ammollo super VC da 2900 mm2 per garantire che Snapdragon 8 Gen 1 non permetta al dispositivo di surriscaldarsi eccessivamente.

Il 12 Pro è il primo smartphone ad avere un sensore Sony IMX 707 con stabilizzazione ottica dell'immagine 7P+ e possiamo vedere il sensore nel suo dettaglio per la prima volta. Inoltre, è dotato di un Samsung JN1 da 50 MP che è un obiettivo per ritratti e di un'ultra-wide da 50 MP.

In termini di memoria flash e RAM, il video di teardown mostra che sia la RAM LPDDR5 che la memoria flash UFS 3.1 sono fornite da SK Hynix.

Un'altra caratteristica hardware impressionante sono gli altoparlanti crossover a quattro unità (alti + bassi) disposti in diagonale. Allo stesso tempo, il motore lineare dell'asse X è anche più grande di quello visto nella maggior parte dei telefoni Android con una vibrazione paragonabile a quella dell'iPhone. Il dispositivo ha anche dimostrato di essere dotato di una soluzione di impronte digitali sotto il display ultrasottile più costosa.