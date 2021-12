Xiaomi 12 Pro sarà PERFETTO per il GAMING

Xiaomi 12 Pro mantiene una temperatura di 43,5°C dopo 30 minuti di gioco; questo ci fa capire che il device sarà perfetto per il gaming da mobile.

Xiaomi 12 Pro: cosa sappiamo al momento?

La compagnia cinese ha rivelato alcuni dettagli chiave sul prossimo smartphone di punta del marchio: lo Xiaomi 12 Pro. Finora, la società ha condiviso dettagli sul chipset e sul display del telefono, tra gli altri.

Ora, nell'ultimo sviluppo, ha condiviso un altro poster teaser che afferma che avrà un controllo perfetto della temperatura quando il dispositivo viene utilizzato per giochi o carichi di lavoro intensi.

Il marchio afferma che il flagship ha registrato una temperatura stabile di 43,5 gradi dopo aver giocato a King of Glory (alias Honor of Kings) per circa mezz'ora anche a pieno formato.

Xiaomi afferma che ciò è dovuto alla tecnologia di pianificazione delle prestazioni dinamiche. La tecnologia può analizzare la schermata di gioco in tempo reale e programmare dinamicamente le prestazioni di output dello “Snapdragon 8 Gen 1”.

Lei Jun, fondatore e CEO del marchio, afferma che la tecnologia di pianificazione dinamica delle prestazioni può prevedere in modo intelligente immagini e operazioni in tempo reale e regolare così, istantaneamente, il numero, la frequenza e la frequenza di aggiornamento dello schermo sul dispositivo.

Xiaomi 12 Pro è il primo smartphone dotato di uno schermo 2K a bassa potenza di seconda generazione. Ha anche ricevuto valutazioni A+ da DisplayMate e ha stabilito 15 nuovi record. D'altra parte, i telefoni Xiaomi 12 e 12X presenteranno uno schermo Full HD+ da 6,28 pollici di TCL CSOT.

Entrambi gli smartphone saranno alimentati dal nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ci aspettiamo di conoscere maggiori dettagli sui telefoni nei prossimi giorni attraverso teaser ufficiali.

I dispositivi arriveranno con l'interfaccia utente personalizzata MIUI 13 basata sul sistema operativo Android 12. Gli smartphone della serie Xiaomi 12 saranno ufficializzati nel mercato interno cinese dell'azienda il prossimo 28 dicembre.