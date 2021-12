Xiaomi 12: il modello "vanilla" avrà una fotocamera tripla

In queste ore un inedito leak sulla fotocamera di Xiaomi 12 svela la composizione di uno dei moduli più importanti per il nuovo e attesissimo successore dell'ottima serie Xiaomi Mi 11 5G. Atteso al lancio a breve e con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, in queste ultime settimane vari leak, rumor e indiscrezioni avevano come protagonista la fotocamera del flagship: quest'oggi, grazie a una foto pubblicata dal sempre affidabile Digital Chat Station, possiamo ammirare quello che con tutta probabilità sarà il pannello posteriore di Xiaomi 12.

Un nuovo leak sulla fotocamera di Xiaomi 12

Com'è possibile osservare dall'immagine sottostante, il retro del nuovo smartphone ospiterà un modulo fotografico triplo: il foro più grande posto centralmente dovrebbe integrare un sensore principale da 200 MP, mentre i due fori sottostanti dovrebbero racchiudere un sensore ultra grandangolare e un sensore telescopico. Subito di fianco, sulla destra, è ben riconoscibile il foro per il flash LED e un altro a forma di “L” di cui ancora oggi non si riesce a capirne l'utilità.

Sempre secondo Digital Chat Station, il nuovo smartphone di Xiaomi verrà presentato ufficialmente il 12 dicembre, mentre gli altri modelli Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Ultra verranno presentati solo successivamente, molto probabilmente durante i primi mesi del 2022.