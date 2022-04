Xiaomi 12 Lite: finalmente si mostra dal vivo

Finalmente ci siamo: dopo aver visto il debutto indiano dello Xiaomi 12 Pro nella giornata di ieri (da noi c’è da metà marzo e in Cina da diversi mes), ecco che si torna a parlare del modello “Lite” della gamma.

Di fatto, Xiaomi 12 Lite è prossimo al debutto e ora, grazie ad una nuova fuga di notizie, scopriamo maggiori dettagli in merito, il design del telefono e alcune delle sue specifiche chiave.

Le immagini del suddetto telefono stanno facendo il giro del web ma adesso sono state condivise all’interno di un account su Weibo. L’estetica di questo smartphone sembra essere leggermente differente da quella del modello standard della line-up, con un focus sullo spessore (estremamente contenuto) e sul design flat dei pannelli. Non di meno, il terminale è stato avvistato su Geekbench, la nota piattaforma di benchmarking, con il numero di modello 2203129G. Da questo portale sono state scoperte le specifiche chiave dello stesso.

Xiaomi 12 Lite sarà il gadget entry-level della famiglia che si posizionerà immediatamente sotto allo Xiaomi 12X. Qualcuno ha ipotizzato anche la presenza di una versione Mini, ma di questa non abbiamo traccia, per il momento. Intanto, vi suggeriamo di dare un’occhiata a quelle che sono le caratteristiche di questo prodotto.

Xiaomi 12 Lite: tutto quello che sappiamo

Dalle foto possiamo vedere l’estetica del telefono: sembra esserci un corpo in policarbonato di buona fattura e non un retro in vetro come i modelli premium. Inoltre, è completamente “flat”, privo di curvo, al contrario dei fratelli 12, 12X e 12 Pro.

C’è un comparto fotografico con tre sensori in alto sulla back cover; il logo del marchio invece, è posto in basso a sinistra. La lente principale sembra essere una 108 Mpx priva però, dell’OIS. Anteriormente vediamo un pannello con foro per la selfiecam posta al centro. I pulsanti sono tutti sul frame destro.

Da Geekbench scopriamo che ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 778G abbinato a RAM da 8 GB, il tutto coadiuvato da una GPU Adreno 642L. Sotto la scocca, skin MIUI 13 basata su Android 12.

Cosa consigliamo noi?

Intanto, se cercate un buon midrange low-cost dell’OEM cinese, vi suggeriamo l’ottimo Xiaomi 11 Lite 5G NE a soli 255,00€, nella versione “Black” da 8+128 GB.