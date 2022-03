Xiaomi 12 Lite: avvistato in rete e pronto al lancio

Sappiamo che mesi fa l'OEM cinese leader del mercato ha lanciato la serie premium Xiaomi 12; poche settimane fa è arrivata in Europa e nel resto del mondo e ora si apprende che la compagnia svelerà due nuove iterazioni. Ci sarà un modello Lite e una versione Ultra super esclusiva.

Adesso ci concentreremo sul primo device, in quanto sembra essere stato avvistato presso il portale di Geekbench insieme ai suoi dettagli chiave.

Xiaomi 12 Lite: cosa sappiamo?

In primo luogo, notiamo che Xiaomi 12 ha il numero di modello 2203129G, secondo quanto si apprende da Geekbench 5. Fra le principale notizie, sappiamo che questo terminale ha ottenuto ha 788 punti nei test single-core e 2864 in quelli multi-core. Dispone di un processore avente nome in codice “Taoyao” con frequenza base da 1,80 GHz, ma la frequenza massima è di 2,40 GHz.

Dal sito di benchmarking sappiamo che gode della GPU Adreno 642L ; tutti questi dettagli ci fanno capire che si tratta del processore Qualcomm Snapdragon 778G, coadiuvato da 8 GB di RAM e si basa su Android 12 con skin MIUI 13 in cima.

Oltre a ciò, conosciamo anche le specifiche tecniche del suddetto Xiaomi 12 Lite grazie ad una fonte online, ma partiamo con ordine. Il telefono dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+; avrà un refresh rate da 120 Hz e il supporto per l'AOD (Always On Display). La fotocamera principale dovrebbe essere da ben 64 Megapixel, ma non conosciamo le altre lenti di cui sarà dotato. Lecito ipotizzare la presenza di una camera ultrawide e di un tele con zoom.

Secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe presentare il medesimo design che abbiamo visto per lo Xiaomi CIVI uscito solo in Cina pochi mesi fa; l'iconico design estetico del midrange più famoso del mercato asiatico dovrebbe giungere anche in Europa e nel resto del mondo. Restate connessi per saperne di più nei giorni a venire.