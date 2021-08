Xiaomi 12 è attualmente in lavorazione, ma i dettagli sull'attesissimo flagship di nuova generazione continuano ad emergere sul web. Inoltre, il dispositivo è stato soggetto a tutti i tipi di rumor che divulgano alcune informazioni essenziali. Una recente fuga di notizie ha fatto luce sulla configurazione della fotocamera del prodotto in arrivo.

Xiaomi 12: tre lenti da 50 Megapixel sulla scocca

Giusto per ricordarlo, Xiaomi ha innescato “una guerra di megapixe”l introducendo una gigantesca fotocamera posteriore da 108 MP sul primo Mi Note 10 del 20190.

Ora, un nuovo leak suggerisce che l'azienda sta deviando la sua attenzione dalle fotocamere ad alta risoluzione. Il produttore di smartphone cinese ha adoperato per tre anni i sensori da 108 MP includendoli sul Mi 11, così come sul Mix 4. Purtroppo, Xiaomi non ha prestato molta attenzione ai moduli ultra-wide e teleobiettivi che hanno utilizzato sensori con risoluzione relativamente bassa da 8-13 MP. Lo Xiaomi 12 potrebbe apportare alcuni importanti cambiamenti nella configurazione della fotocamera, stando a quanto emerge dall'ultima perdita di dati.

Il noto tipster cinese Digital Chat Station afferma che il presunto Xiaomi 12 sostituirà la fotocamera da 108 MP con tre modesti sensori da 50 MP sul retro del dispositivo. In altre parole, il terminale sarà dotato di una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultra wide da 50 MP e una tele-lens da 50 MP.

A parte questo, l'informatore suggerisce che l'azienda è attualmente al lavoro su un obiettivo periscopico con zoom ottico 10x. Tuttavia, il tele da 50 MP del nuovo flagship avrà un obiettivo “solo” 5x.

Questa non è una combinazione standard per uno smartphone. Il Mi 11 è dotato di un obiettivo periscopico da 48 MP, ma il nuovo modello sarà il primo dispositivo a combinare la funzionalità tipica delle lenti tele con un sensore avente una risoluzione “mostruosa”.

Inoltre, il leaker ha affermato che l'hardware finale potrebbe essere completamente diverso considerando che il colosso della tecnologia sta testando tutte le tecnologie esistenti per il suo futuro top di gamma prossimo al debutto. In altre parole, vi invitiamo a prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale”.

Xiaomi

Smartphone