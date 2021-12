Xiaomi 12 è SENZA SEGRETI: ecco le specifiche

Xiaomi 12, il telefono di punta compatto prossimo al debutto, sarà lanciato insieme al fratello minore 12X e all'iterazione premium, il 12 Pro, il 28 dicembre in Cina. Adesso, il produttore cinese sta confermando le specifiche chiave del modello vanilla; è trapelato un poster promozionale per gentile concessione dell'informatore Panda is Bald, il quale ha rivelato tutte le specifiche e i prezzi del modello in questione.

Specifiche Xiaomi 12 (RUMOR)

Il poster di Xiaomi 12 rivela che il flagship avrà un display AMOLED da 6,28 pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, profondità colori a 10 bit, HDR10+, Dolby Vision e 16000 livelli di luminosità. Il dispositivo misura 69,9 mm in diagonale e pesa 180 grammi.

Sebbene non sia ufficialmente menzionato nel poster, è evidente che il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 alimenterà il device. Sarà accompagnato da RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1. Ha una batteria all'ossido di cobalto di litio da 4.500 mA capace di supportare la ricarica rapida da 67 W e la ricarica wireless da 30 W. Offrirà funzionalità di connettività come NFC, IR blaster, Bluetooth 5.2, il nuovo Wi-Fi 6 e il modem per la rete 5G. Sarà inoltre dotato di motore lineare sull'asse X.

La fuga di notizie non fornisce informazioni sulla fotocamera anteriore dello Xiaomi 12. La sua unità a tripla lente inserita nella back cover comprenderà un sensore principale da 50 megapixel da 1/1,28 pollici con OIS e apertura f/1,9, una lente ultrawide da 13 megapixel con un FOV di 123 gradi e una terza ottica aggiuntiva con OIS, zoom ottico 3x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 30x. Il dispositivo arriverà con MIUI 13 basata su Android 12.

Il modello da 8 GB RAM + 128 GB avrà un prezzo di 3.699 Yuan (~ $ 581), il modello da 8 GBR AM + 256 GB costerà 3.999 Yuan (~ $ 628) e la variante da 12 GB RAM + 256 GB avrà un costo di 4.399 Yuan (~$690).

ATTENZIONE: L'immagine mostrata nel poster è il rendering Xiaomi 12 di OnLeaks. Mentre alcuni dettagli menzionati nell'immagine sembrano essere esatti, il poster sembra falso. Pertanto, si consiglia ai lettori di digerire la suddetta indiscrezione con “un pizzico di sale”.