Xiaomi 12 e 12 Pro: il display anteriore è senza segreti

È stato mostrato, ufficialmente, il design frontale dei nuovi Xiaomi 12 e 12 Pro. Curiosamente, ci sarà, ancora una volta, il pannello punch-hole con selfiecam incastonata nel vetro.

Xiaomi 12: tutto quello che c'è da sapere

Il posizionamento del nuovo Xiaomi 12 sembra essere diverso dal passato; l'azienda ha cambiato la nuova strategia dei prodotti in listino e ha iniziato a prendere Apple come fonte di ispirazione. Lei Jun ha anche generosamente ammesso che i telefoni cellulari di fascia alta del marchio hanno iniziato ufficialmente a sfidare quelli del colosso di Cupertino e la società ha voluto “prendere in prestito” parte della filosofia e delle scelte della mela per farle proprie. I nuovi dispositivi di punta del marchio arriveranno in due dimensioni, proprio come iPhone 12/12 Mini e 13/13 Mini, così da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Come mostrato nell'immagine, i display dei nuovi Xiaomi 12 e 12 Pro sembrano essere piatti e si nota che godranno di selfiecam incastonate nello schermo. Il fingerprint sarà posto al di sotto del vetro. Il frame sarà in metallo, ci saranno due altoparlanti ed entrambi saranno dotati del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Leggermente, il design del retro ufficiale non è stato annunciato, il modulo dell'obiettivo è ancora un mistero, ma la parte anteriore è simile ai precedenti render. Sulla back cover si può vedere il layout della fotocamera rettangolare, che contiene un grande main camera, due lenti ed un flash.

Lei Jun ha definito il modello standard come un'ammiraglia di fascia alta di piccole dimensioni. Al contrario, l'iterazione Pro è un'ammiraglia di fascia alta a tutto tondo, con supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W e molto altro ancora.

Ancora pochi giorni e tutto verrà svelato; appuntamento al 28 dicembre.