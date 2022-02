Xiaomi 11T Winter Sale: doppia bomba con codice sconto e super regalo

I Winter Sale di Xiaomi hanno portato una ventata di offerte davvero calde. La migliore in assoluto è quella del fantastico Xiaomi 111T 8GB+256GB. Mettilo nel carrello e acquistalo a soli 429,90 euro, invece di 599 euro, grazie al codice coupon “XM11T” che applica uno sconto di altre 70 euro. In pratica, lo paghi 170 euro in meno dal prezzo di listino. Oltre a essere una vera bomba, questa offerta ti permette di avere un vero top di gamma pagandolo come uno smartphone Android di livello medio. Inoltre, se questo non bastava, nel carrello troverai in regalo l'utilissimo Mi Vacuum Cleaner Mini dal valore di 69,99 euro.

Doppia bomba con lo Xiaomi 11T in super sconto

Una doppia bomba quindi con lo Xiaomi 11T in super sconto. Grazie al codice coupon “XM11T” invece di pagarlo 499,90 euro, prezzo già scontato dai 599,90 euro di listino, lo acquisti a soli 429,90 euro. In più ricevi anche in regalo l'utilissimo Mi Vacuum Cleaner Mini del valore di 69,90 euro. Un'occasione davvero imperdibile.

Scegli Xiaomi 11T con la sua fotocamera professionale da 108MP e un display AMOLED da 120Hz di refresh rate con Adaptive Sync. Grazie alla sua ricarica ultra rapida a 67W non ti dovrai più preoccupare di rimanere con la batteria scarica. In soli 36 minuti potrai già utilizzare il tuo smartphone al 100% di ricarica. Addirittura è supportata fino a -10°C. Sprigiona tutta l'affidabilità di una batteria da 5000 mAh.

Nel suo cuore batte un processore 5G ancora più veloce e ad alte prestazioni. Avrai a disposizione il nuovo e potente chipset MediaTek 5G. Goditi il 22% di prestazione della CPU più veloce, il 25% di efficienza energetica migliorata e i 3,0 GHz Ultra Core ad alta frequenza.

Prova un'esperienza audio indimenticabile con la tecnologia Dolby Atmos dalla qualità cinematografica. I doppi altoparlanti dedicati riprodurranno un audio surround di qualità a 360°, preciso e cristallino.

Non perdere questa doppia bomba dei Winter Sale e acquista il fantastico Xiaomi 11T 8GB+256Gb a soli 429,90 euro, invece di 599,90 euro.