Xiaomi punta sulla sicurezza

Nell'ultimo anno, diversi produttori di smartphone Android hanno promesso un'estensione del supporto software per i loro prodotti, con Samsung che ha prolungato la finestra di supporto per diversi suoi modelli.

Fino ad ora assente dalla lista, a quanto pare ora Xiaomi ha deciso di cambiare strategia: la società ha appena annunciato che i prossimi 11T e 11T Pro riceveranno tre importanti aggiornamenti del sistema Android e quattro anni di patch di sicurezza. Oltre ai telefoni che – stando alle indiscrezioni e ai teaser dovrebbero essere presentati il 15 settembre – il comunicato stampa dell'azienda menziona specificamente che “altri dispositivi non sono inclusi in questo momento” nel suddetto programma di aggiornamenti. Tuttavia, il colosso cinese afferma che “valuterà la possibilità di portare il sistema Android esteso e i servizi di aggiornamento della sicurezza su più dispositivi Xiaomi“.

Albert Shan, Head of Product & Technology di Xiaomi International, ha dichiarato che “Con il miglioramento continuo apportato all'hardware degli smartphone, il ciclo di vita di un telefono si sta gradualmente allungando, il che significa che gli utenti non sono tenuti a sostituire i propri dispositivi con la stessa frequenza. Per questo motivo, sempre più consumatori danno grande importanza alla ricezione degli ultimi aggiornamenti del sistema operativo, insieme alle ultime funzionalità“.

Shan ha aggiunto che non è un compito semplice per Xiaomi e il suo team fornire aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza a tutti i suoi modelli di smartphone più vecchi, ma che tuttavia la “prospettiva questa sfida e di soddisfare i desideri dei nostri clienti è eccitante; estendere gradualmente il ciclo di vita di servizio degli smartphone Xiaomi è una mossa progressiva che promuove gli obiettivi di sostenibilità e responsabilità ambientale di Xiaomi“.

