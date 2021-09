La cover dello Xiaomi 11T / 11T Pro appena trapelate online ci mostrano il design completo del nuovo smartphone in tutto e per tutto.

Xiaomi 11T / 11T Pro: facciamo il punto

Xiaomi dovrebbe annunciare gli smartphone di punta 11T e 11T Pro il 15 settembre. Prima del lancio, pare che l'azienda stia lavorando duramente per ultimare il tutto prima del lancio. Ora sono emersi nuovi rumor in merito grazie al noto tipster Snoopy, il quale ha condiviso i rendering del case dei suddetti terminali per mostrare il design finale.

Nel rendering pubblicato in rete, notiamo che lo Xiaomi 11T / 11T Pro avrà un display perforato con foro posizionato centralmente e cornici sottili. Il bordo destro del telefono disporrà del un bilanciere del volume e del tasto di accensione integrato con un sensore di impronte digitali.

Il comparto fotografico posteriore del device presenta tre obiettivi inseriti verticalmente e alloggiati all'interno di un modulo rettangolare. Viene compreso anche un flash a triplo LED e alcuni altri sensori. L'informatore afferma che queste immagini provengono da un case maker ufficiale.

I rapporti hanno rivelato che Xiaomi 11T Pro sarà dotato di un'unità a tripla fotocamera da 108 megapixel, mentre l'11T sarà dotato di un sistema a tripla camera con sensore principale da 64 megapixel. Oltre alle ottiche di bordo, potrebbero non esserci differenze così tante differenze fra i due telefoni 11T e 11T Pro.

Si dice che la serie 11T presenterà un pannello OLED capace di offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La società ha già confermato che i gadget supporteranno la tecnologia di ricarica rapida HyperCharge da 120 W. Non di meno, vanteranno una batteria da 4.500 mAh o 5.000 mAh.

Il chip Dimensity 1200 dovrebbe alimentare il duo 11T. Questi dispositivi potrebbero arrivare in due varianti con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage. Entrambi i modelli arriveranno in Celestial Blue, Meteorite Grey e Moonlight White.

