In queste ore, un rendering per la stampa del futuro Xiaomi 11T / 11T Pro è appena emerso in rete, rivelando così il design, le varianti di colore disponibili all'acquisto e molto altro ancora.

Xiaomi 11T e 11T Pro: cosa sappiamo finora?

Per chi non lo sapesse, Xiaomi terrà un evento di lancio il 15 settembre. È probabile che nel corso dello show l'azienda sveli lo Xiaomi 11T e l'11T Pro. Questi telefoni di punta dovrebbero succedere ai precedenti Mi 10T e Mi 1oT Pro dello scorso anno.

Ieri, secondo quanto riferito, uno YouTuber vietnamita ha condiviso i rendering del mockup dell'11T Pro. Ora, 91mobiles ha fatto trapelare un nuovo render per la stampa di uno dei due modelli prossimi al debutto. Al pari dei prodotti dell'anno scorso, il Mi 11T sfoggerà un design pressoché molto standard e canonico; si può dire che assomigli molto alla vecchia generazione.

Il rendering trapelato dell'11T Pro mostra che il terminale sfoggerà uno schermo perforato con un foro al centro del pannello e un mento leggermente spesso. Il lato destro del dispositivo ha un bilanciere del volume e un tasto di accensione, che sembra essere integrato ad uno scanner di impronte digitali.

Uno sguardo più da vicino al modulo della fotocamera rivela che ci saranno tre sensori; il principale dovrebbe essere da 108 Megapixel. Non mancherà un flash a tre LED a completamento del tutto.

Si può dire, sulla base di un elenco di rivenditori nel Regno Unito visto in precedenza, che il flagship killer sarà disponibile in tre colorazioni: Celestial Blue, Meteorite Grey e Moonlight White.

Nelle notizie correlate, sappiamo che l'azienda terrà un nuovo evento di lancio il prossimo 15 settembre. In quell'occasione potremmo far la coonscenza del Mi 11T e Mi 11T Pro. Lo Xiaomi 11T dovrebbe sfoggiare un design identico allo scorso anno. Invece di una fotocamera principale da 108 megapixel, è probabile che vi sia una lente principale da 64 megapixel. È probabile che entrambi i modelli siano dotati del chip Dimensity 1200 e di uno schermo OLED che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Alcuni rapporti affermano che il modello Pro disporrà di un chipset Qualcomm Snapdragon 888.

