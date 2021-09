Diversi rapporti trapelati in rete in queste ore hanno affermato che, probabilmente, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition) diventerà ufficiale insieme alla serie 11T e al tablet Mi Pad 5 attraverso un evento di lancio per i mercati globali che si terrà il prossimo 15 settembre.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: facciamo il punto

Durante il fine settimana, l'OEM cinese ha rilasciato un teaser ufficiale che svela l'arrivo del midrange in questione, l'11 Lite NE 5G. Xiaomi ha rivelato che “A New Lite sta arrivando” alle 20:00 GMT del 15 settembre. Sarà una nuova versione del Mi 11 Lite 5G originale che ha debuttato all'inizio di quest'anno. L'evento sarà trasmesso in live streaming sui diversi canali social dell'azienda.

I rendering trapelati di Xiaomi 11 Lite 5G NE individuati la scorsa settimana hanno rivelato che il suo design sarà quasi identico al modello originale. Ha un display con foro inseriyto sulla parte anteriore, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e un modulo fotocamera quadrato sulla back cover. Oltre alle colorazioni Vinyl Black, Tuscany Coral e Jazz Blue, dovrebbe arrivare in una nuova tinta bianca.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE dovrebbe prendere in prestito tutte le sue specifiche dall'originale Mi 11 Lite 5G, terminale alimentato dal chip Snapdragon 780G. I nuovi leaks però, hanno suggerito che la variante di fine anno presenterà il SoC Snapdragon 778G.

Non di meno, dovrebbe ospitare un display AMOLED da 6,55 pollici avente una risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Può ospitare una snapper selfie da 16 megapixel e una tripla lente così ripartita: 64 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 5 megapixel (macro).

Lo smartphone offrirà fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Vanterà una batteria da 4.250 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. In Europa, è probabile che abbia un prezzo di circa 329 euro e potrebbe costare meno di 25.000 rupie in India. I rapporti hanno rivelato che potrebbe essere rinominato Xiaomi CC11 in Cina.

Xiaomi

Smartphone