Un successo strepitoso, che ha portato Xiaomi ad aprire i primi 100 Mi Store in tutta l'Europa occidentale e per celebrare l'occasione, la compagnia ha deciso di offrire in omaggio ai suoi Mi Fan un gadget esclusivo. Ecco come fare per accedere.

Xiaomi: 100 Mi Store in Europa occidentale

Un traguardo importantissimo, raggiunto grazie all'apertura di una serie di negozi nei paesi europei dove la compagnia è presente in via ufficiale: Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Svizzera, Andorra e Paesi Bassi.

Un punto di incontro per i Mi Fan, che non solo possono acquistare i prodotti, ma anche toccarli con mano e scoprire tutte le novità fisicamente e non tramite lo schermo di un PC o di uno smartphone. E proprio perché i Mi Fan sono una parte importantissima del successo di Xiaomi, ancora una volta la compagnia è verso di loro che rivale la sua attenzione: chi si recherà presso un Mi Store il prossimo 26 maggio, riceverà in omaggio uno specialissimo gadget. Tutte le informazioni, in dettaglio sono disponibili sul topic ufficiale, dedicato all'argomento.

Ou Wen, General Manager, Western Europe, di Xiaomi ha commentato così l'importante obiettivo raggiunto:

“Sono felice che in così poco tempo siamo stati in grado di aprire così tanti Mi Store in Europa. I Mi Store sono molto più di un tradizionale punto vendita. Forniscono uno spazio unico in cui gli utenti possono conoscere ed esplorare il brand Xiaomi, sperimentando prodotti che altrimenti non avrebbero la possibilità di provare. Riuniscono quella che è la nostra risorsa più preziosa, i Mi Fan, e ci aiutano a costruire una forte comunità intorno al brand.”

Smartphone