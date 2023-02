Xbox Series X: PROMO BOMBA, ecco come averla con Vodafone

Dopo aver visto come prendere a rate la PS5 nella giornata di ieri, oggi vediamo quant’è facile fare la stessa cosa con l’Xbox Series X grazie a Vodafone e la sua PROMO BOMBA.

Xbox Series X: ecco come prenderla a rate con Vodafone

Per tutti gli amanti della console di casa Microsoft, Vodafone offre la possibilità di averla a rate con soli 21,99 euro al mese per 2 anni. Per richiederla, però, è necessario attivare la Family Plan. Questa promozione prevede internet illimitato in FTTH fino a 2,5 Gigabit al secondo, Modem Wi-Fi 6 incluso con Wi-Fi Optimizer ed una SIM Mobile in 5G con Giga, minuti e SMS illimitati. Il tutto per soli 34,90 euro mensili.

Facendo due conti dunque, in totale sarà necessario sborsare ogni mese per la promozione Family Plan e per l’Xbox Series X un totale di 56,89 euro al mese per 24 mesi.

L’operatore rosso nel caso in cui non vi piacesse la console di casa Redmond, vi offre l’alternativa di acquistare la PS5 con una spesa mensile leggermente più alta. Questo perché nel pacchetto oltre alla PlayStation troviamo anche il gioco God of War Ragnarok e 70€ da spendere nel PS Store.

Oltre alla Play ci sono anche altre console come la Nintendo Switch oppure l’Xbox Series S.

Costi ed altro

Acquistare a rate l’Xbox Series X con l’operatore rosso è davvero semplicissimo come abbiamo visto! Il costo di attivazione è presente solo per la tariffa Family Plan ed ammonta a 5 euro per 24 mesi. Dunque, non è richiesto alcun ammontare iniziale per acquistare la vostra console preferita.

