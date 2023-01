PlayStation 5: PROMO BOMBA, in esclusiva con Vodafone

Oggi vedremo com’è semplice acquistare a rate la PlayStation 5 grazie alla PROMO BOMBA dell’operatore Vodafone.

PlayStation 5 con Vodafone: ecco la PROMO BOMBA

La console ormai ricercata da tutti è disponibile con l’operatore ex Omnitel grazie ad una promozione davvero molto competitiva. In sostanza, è possibile acquistare a rate la PS5 con la tariffa Internet a Casa + SIM Mobile denominata Family Plan. Questo pacchetto offre internet senza limiti a casa ed una SIM con minuti, SMS e Giga Illimitati in 5G. Il tutto per soli 34,90 euro mensili. La console, invece, ha un contributo mensile pari a 24,90 euro per 24 mesi. Oltre alla console, Vodafone vi regala anche delle Gift Card del valore di 70€ da spendere sul PS Store ed anche il gioco God of War Ragnarok

In pratica, l’operatore rosso addebiterà un importo di 59,89 euro per 2 anni. Questo ammontare comprende sia la promozione sia la rata della vostra console.

In alternativa, se per caso non vi piace la console di casa Sony, oppure, non amate giocare ai videogiochi, l’operatore ex Omnitel dispone a catalogo anche dei device che potrebbero fare al caso vostro.

Ad esempio, è possibile acquistare a rate alcune Smart TV targate Samsung, LG o Xiaomi. Oltre a questi device sono disponibili anche la Nintendo Switch, l’Xbox Series X o S e molto altro.

Costi ed altro

Grazie all’operatore Vodafone, dunque, è possibile comprare con delle piccole rate da 24,90 euro per soli 24 mesi la PlayStation 5 di Sony. La spesa iniziale per far partire il piano rateale della console è pari a 0€ una tantum. Dopo i due anni, si pagherà 34,90 euro per il piano Family Plan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.