Se l'appuntamento con la PS5 su Amazon ti ha deluso, oggi è il turno della concorrenza. In questo momento la Xbox Series X, capofila della next-gen made in Microsoft, è disponibile sul marketplace al prezzo di 499,99 euro.

Come sempre il consiglio è quello di affrettarsi, perché le unità disponibili sono solitamente poche ed in poche ore (minuti?) la console potrebbe non essere più acquistabile. Approfittane subito!

Disponibilità immediata e consegna gratuita, almeno fin che dura. Oggi stesso sarebbe dovuta scadere l'offerta esclusiva per gli utenti Prime sulla PS5, ma di fatto l'offerta non ha mai fatto davvero capolino su Amazon e per i fans PlayStation l'appuntamento è stato una delusione. Per il mondo Xbox invece l'occasione è ORA, con la “top di gamma” Series X a disposizione per l'acquisto immediato.

Aggiornamento ore 9.40

Nel giro di pochi minuti la console è già apparentemente esaurita: questa l'indicazione a schermo alle 9.40.

Aggiornamento ore 9.45

Disponibilità terminate. Ancora una volta si è consumato tutto nel giro di pochissimi minuti, ma abbiamo conferma del fatto che alcuni di voi ce l'hanno fatta: buon divertimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Microsoft

Videogames