Le console di nuova generazione sono arrivate sul mercato diversi mesi fa, fin dal day-one la loro vendita è stata viziata da enormi difficoltà produttive che non hanno permesso di soddisfare le richieste di mercato. Ad oggi, mentre la Playstation 5 risulta ancora quasi introvabile, la Xbox Series S torna disponibile all’acquisto, si trova su Amazon al prezzo di listino di 299€.

La nuova console di Microsoft è la sorella minore della più potente Series X, questo modello punta tutto sul digitale rimuvendo del tutto la possibilità di inserire dischi. L’assenza del sensore ottico è giustificata da una vasta gamma di titoli disponibili sullo store digitale, basta acquistare e scaricare per godersi un’esperienza di gioco di nuovissima generazione. La Xbox Series S è infatti il prodotto entry level tra le console next gen, con un prezzo di lancio inferiore alla Series X e alle soluzioni proposte da Sony.

Inoltre Microsoft permette di sfruttare la potenza grafica della Xbox Series S per giocare ai titoli più datati tramite la retro-compatibilità, in particolare il supporto è esteso ai videogiochi appartenenti alla line-up delle vecchie console, come Xbox One e la tanto amata Xbox 360.

Incluso in confezione c’è il nuovo controller Xbox, con un elegante design simile al modello precedente. Si tratta dello stesso incluso nella series X, in questo caso viene fornita la versione bianca in tinta con la console.

Oggi la Xbox Series S è diponibile all’acquisto su Amazon a 299€, grazie alla spedizione espressa Prime la piattaforma di e-commerce garantisce la consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

