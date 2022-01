Xbox Series S o Xbox One X con SSD, quale Xbox scegliere?

Xbox Series S è la console next-gen economica di Microsoft: venduta ad appena 299 euro, si tratta della soluzione entry-level pensata dal colosso di Redmond per attirare una maggior fetta di pubblico, lasciando agli appassionati la potentissima, ma anche più cara, Xbox Series X.

Sebbene si tratti di un sistema della prestazioni sorprendenti, considerato il prezzo e le ridottissime dimensioni, in molti si chiedono quale sarebbe il risultato se messo a confronto con la “vecchia” Xbox One X, la console mid-gen da ben 6 teraflop di potenza, contro i 4 della Series S. Digital Foundry, la rubrica tecnologica di Eurogamer.net, le ha messe dunque fianco a fianco.

Xbox Series S vs Xbox One X: qual è la Xbox migliore?

Prima di entrare nel dettaglio della partita, va ricordata una cosa: Xbox One X è stata probabilmente una console sovra-dimensionata per la scorsa generazione. Un mostro di potenza che non verrà mai sfruttato del tutto: non a caso, si trattava di un sistema che garantiva tranquillamente la risoluzione nativa in 4K in molti giochi.

Series S, dal canto suo, proprio allo scopo di essere una console next-gen accessibile ed economica, punta tutto sui 1440p, una risoluzione inferiore al 4K che permette però di garantire performance di alto livello.

Il risultato lo si vede nei vari test condotti dalla rivista online: in titoli come Call of Duty Vanguard, The Ascent, Halo Infinite e Forza Horizon 5 si nota il vantaggio della maggior risoluzione su Xbox One X, che d'altro canto deve tener conto delle migliori performance, a livello di FPS a schermo, ottenute su Series S.

Inoltre, i caricamenti sono molto più rapidi sulla piccola console di ultima generazione, nonostante sia stato montato un SSD anche sulla vecchia Xbox One X: una soluzione capace di migliorare i tempi di attesa rispetto quelli standard con l'hard disk, ma che non raggiunge mai i livelli di Series S.

Complessivamente quindi la risposta alla domanda posta all'inizio di questo articolo è molto semplice: sebbene Xbox One X sia indubbiamente una macchina potente e ben progettata, il focus di Microsoft è ora tutto concentrato su Series S e X.

Già quest'anno arriveranno i primi giochi sviluppati solo per le due console di ultima generazione, come Starfield e Redfall, e sarà inevitabilmente così anche in futuro.

Xbox Series S è disponibile su Amazon.it ad un prezzo di 299 euro.