Xbox Series S in offerta su Amazon per Natale: occasione da non perdere

Con Xbox Series S hai la possibilità di giocare ai giochi di ultima generazione senza spendere troppo e ora è ancora più conveniente. In occasione del Natale, Amazon ti permette di acquistarla scontata a soli 249 euro.

La disponibilità è immediata con consegna rapidissima grazie a Prime: potrai riceverla nel giro di un paio di giorni pronta come regalo di Natale all’insegna del divertimento.

Xbox Series S: ne vale sempre la pena, ora ancora di più

Con Xbox Series S puoi contare sulla console Xbox più piccola di sempre, ma non per questo deludente dal punto di vista delle prestazioni.

Grazie all‘SSD integrato da 512GB puoi conoscere una velocità e performance altissime, degne della sorella maggiore Xbox Series X, almeno per quanto riguarda i tempi di caricamento, il frame rate e la reattività dell’interfaccia.

La console punta tutto sul digitale ed esprime il meglio di sé in abbinamento a Xbox Game Pass Ultimate, un abbonamento che ti permette di accedere a centinaia di fantastici giochi, incluse esclusive al D1, titoli di terze parti e produzioni indipendenti.

A 249 euro trovi il modo per entrare nella next-gen senza spendere troppo e puoi subito goderti i tuoi giochi preferiti. Acquistala adesso e ricevila nel giro di pochi giorni, in tempo per rendere ancora più divertente il tuo Natale.

