Xbox Series S Gilded Hunter bundle + FC24 in SCONTO su Amazon

Se sei un vero appassionato di gaming, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta su Amazon: l’Xbox Series S – Gilded Hunter Bundle è ora disponibile con uno sconto imperdibile del 14%. Questo eccezionale pacchetto ti offre non solo la potente Xbox Series S, ma anche il Pacchetto Gilded Hunter per i tuoi giochi preferiti come Fortnite, Rocket League e Fall Guys, insieme al nuovissimo EA SPORTS FC 24. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo straordinario di 299,99 euro.

Xbox Series S Gilded Hunter bundle + FC24: un’occasione che devi prendere al volo

Il cuore di questo pacchetto è la Xbox Series S, la console più piccola ed elegante mai creata da Xbox. Questa console all-digital ti offre velocità e prestazioni di ultima generazione, permettendoti di giocare senza doverti preoccupare di dischi. Accompagnata dal Controller Wireless per Xbox e un cavo HDMI, è pronta a trasformare il tuo modo di giocare.

Il pacchetto Gilded Hunter ti dà accesso a contenuti esclusivi per Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Costumi, armi, auto, emote e molto altro ti aspettano, offrendoti un’esperienza di gioco unica.

Ma le sorprese non finiscono qui! Con EA SPORTS FC 24 Standard, immergiti nella nuova era del calcio virtuale. Con oltre 19.000 giocatori con licenza, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, questa esperienza calcistica è la più autentica mai creata. Le tecnologie avanzate come HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e il motore Frostbite completamente rivisto ti garantiranno partite incredibilmente realistiche.

Inoltre, grazie alle nuove Evoluzioni di Ultimate Team, potrai migliorare i tuoi giocatori e creare nuove leggende nel tuo club. Accogli le calciatrici nel tuo team, scrivi la tua storia nella Carriera tecnico e giocatore, e gioca con i tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL grazie alle funzionalità cross-play.

Questa è l’occasione perfetta per portare a casa un pacchetto che non solo ti offrirà ore di divertimento senza fine ma che trasformerà completamente il tuo modo di vivere il gaming. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: acquista ora l’Xbox Series S – Gilded Hunter Bundle su Amazon e preparati a vivere l’emozione del gioco come mai prima d’ora. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 299,99 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta può finire da un momento all’altro.

