Xbox Series S al prezzo BOMBA di €247,90: corri ad acquistarla su eBay

Per non rinunciare ai tutoli del momento, non è detto tu debba spendere un occhio della testa – o aspettare qualche bundle – per avere una console valida che possa darti un’esperienza di gioco di ottima qualità. Se scegli l’affidabilità di Microsoft e di Xbox, non te ne pentirai. Approfitta finché sei in tempo dell’offerta di eBay e acquista la tua nuova Xbox Series S a soli €247,90.

Xbox Series S: il meglio dei videogiochi in una “scatoletta”

Questa piccola console Microsoft all-digital non ha nulla da invidiare ad altre sul mercato. Che sia acquistando un gioco sullo store ufficiale o attivando Xbox Game Pass a partire da €9,99 al mese, puoi dedicarti ad intere sessioni di gaming in altissima qualità. La Xbox Velocity Architecture abbina una SSD personalizzata con software integrato, per un gameplay più veloce e semplificato, con tempi di caricamento notevolmente ridotti. La sua memoria di 512 GB complessivi ti permette di scaricare i tuoi giochi quando vuoi e di goderteli in qualunque momento. Puoi espanderla fino a 1TB.

Xbox Series S ti garantisce una risoluzione di gioco di 1440p, con obiettivo prestazionale fino a 120fps. Il suo sistema audio supporta il Dolby Digital 5.1, DTS, Dolby TrueHD con Atmos e L-PCM fino a 7.1. Supporta HDMI, oltre a USB.3, connessione Wireless, Wi-Fi e Ethernet. La confezione include la console Xbox Series S, un Controller Wireless, un cavo HDMI ad alta velocità e il cavo di alimentazione.

L’offerta non durerà a lungo, quindi approfitta subito e goditi la tua nuova Xbox Series S al prezzo mai visto di €247,90 su eBay. Se un solo controller non ti basta e vuoi divertirti in multiplayer insieme ai tuoi amici in locale, da’ un’occhiata al Controller Xbox React-R su Amazon. Nella confezione della tua console troverai batterie di tipo AA per il pad, ma se vuoi alzare l’asticella acquista il Kit Play and Charge di Microsoft.

