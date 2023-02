Controller Xbox React-R: gioca meglio con questa SUPER offerta Amazon

Sei un amate dei videogiochi, e come tale cerchi solo il meglio per le tue partite, a casa da solo oppure online con i tuoi amici. Magari vuoi anche qualche trucchetto per prevenire le loro mosse, oltre a delle prestazioni migliori che si tocchino con mano. Se possiedi una console Xbox, esiste un controller in grado di garantirti performance eccellenti, persino migliori di quelle con il pad in dotazione, e ad un prezzo mai visto prima. Non ci credi? Prova il Controller Xbox React-R a soli €29,99 su Amazon.

Controller Xbox React-R: meglio dell’originale

Il Controller Xbox di Turtle Beach possiede rapidi comandi audio per il miglioramento del gioco: bilanciamento del volume, anche della chat, disattivazione del microfono e la funzionalità detta Superhuman Hearing. Vuol dire che puoi sentire persino i passi felpati degli avversari e le ricariche delle armi nemiche, per avere un vantaggio netto durante la partita. Per sfruttare al meglio questa funzione, puoi collegare il Controller Xbox React-R a qualunque tipo di cuffie con cavo da 3,5mm.

Questo controller cablato è disponibile in offerta con colorazione bianca e viola. Il design non è dissimile a quello classico, eppure ci sono alcune piccole caratteristiche in più che fanno davvero la differenza. Tra i pulsanti disponibili, esso possiede due tasti mappabili a cui associare le funzionalità che preferisci, per avere un controllo rapido dei comandi. I motori doppi nelle impugnature ti offrono un’esperienza di gioco realistica di nuova generazione. I comandi hanno una reattività maggiore: sono a tua disposizione pulsanti dorsali e grilletti strutturati, un’accurata croce direzionale a 8 direzioni e levette dal movimento più agile che mai. Con la sua licenza ufficiale, il Controlloer React-R è compatibile con Xbox Series S/X, One, ma anche PC con sistema operativo Windows 10 e 11.

Non puoi assolutamente perderti l’occasione di giocare meglio: acquista il Controller Xbox React-R a soli €29,99 su Amazon. Se pensi di abbinare delle cuffie cablate, dai un’occhiata alle Logitech G332 in offerta a €31,95..

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.