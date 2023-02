Xbox Kit Play and Charge: batteria ricaricabile in OFFERTA su Amazon

Le tue sessioni di gioco su Xbox sono continuamente interrotte dal controller scarico? Ogni volta devi cambiare le batterie, ma puntualmente la loro durata è minima. Allora ne compri altre, e altre ancora all’infinito. Puoi dire basta a questo acquisto periodico grazie a quelle ricaricabili, direttamente nel tuo pad. Le batterie scariche non sono più un problema con Xbox Kit Play and Charge a soli €18,84. Il marchio ufficiale Microsoft offre solo il meglio per i tuoi giochi: approfitta dell’offerta con Amazon Prime.

Xbox Kit Play and Charge: il tuo controller è salvo

Il kit Play and Charge è un prodotto di Microsoft per console Xbox. Esso è composto da due batterie di tipo AA in litio, unite per comodità in un unico blocco, e un cavo USB-C lungo 2,7 metri per ricaricarle direttamente all’interno del controller, collegandolo alla console, e non dovrai necessariamente posizionarti a distanza ravvicinata. L’alimentazione più avvenire sia mentre stai giocando, oppure quando la Xbox è in modalità standby. In alternativa, puoi usare un qualsiasi alimentatore da presa che possiedi già a casa, oppure collegare il controller al tuo PC.

Le batterie tornano completamente in azione in meno di 4 ore di ricarica. Il kit è compatibile sia Xbox One sia con gli ultimi modelli Series X e S. Essendo un prodotto originale Microsoft non dovrai preoccuparti delle prestazioni: tutto è pensato e realizzato su misura per garantirti esperienze di gioco ottimali. Se sei alla ricerca di un nuovo controller, dai un occhiata al modello React-R in offerta su Amazon.

Regalati sessioni di gioco durature con il Kit Play and Charge per Xbox a soli €18,84. Approfitta dell’offerta con Amazon Prime finché valida e avrai solo il meglio per ottimizzare i tuoi acquisti e ottenere la qualità ad un prezzo più che conveniente, soprattutto a lungo termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.