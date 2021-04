Microsoft ha comunicato in queste ore alcune importanti novità attive con effetto immediato sulla propria piattaforma di gioco multiplayer. In particolare ci sono novità relativamente agli abbonamenti Xbox Live Gold, con nuove opportunità gratuite per tutti i giocatori.

Free-to-Play, non serve più Xbox Live Gold

Spiega Microsoft :

A partire dal 21 aprile 2021, tutti i giocatori Xbox potranno accedere gratuitamente al multiplayer online per i giochi free-to-play sulla loro console. Per questi giochi, l’abbonamento Xbox Live Gold non è più necessario. Potrai scaricare e giocare online completamente gratis sulla tua console Xbox.

E continua, esplicando le ulteriori novità previste:

Oltre al multiplayer online, con l’aggiornamento di sistema di aprile 2021 sarà sbloccata la Ricerca per gruppo e la chat di gruppo sarà disponibile gratuitamente per tutti i giochi gratuiti sulle console Xbox Series X|S e Xbox One (I giocatori Xbox 360 possono utilizzare l’opzione partita gratuita disponibile tramite l’app Xbox per dispositivi mobili)

Maggiori possibilità, più multiplayer e tutto ciò gratis: non male! L’elenco dei giochi prevede nomi quali Fortnite, Rocket League, APEX Legends, Destiny 2, Roblox, World of Tanks, Call of Duty: Warzone, Fishing Planet, Resident Evil 2 e molti altri ancora. La lista completa è qui. Chiunque voglia invece accedere appieno al mondo di Xbox Live Gold, godendo il 100% dei titoli disponibili, avrà costi comunque minimi: oggi un abbonamento semestrale è disponibile su Amazon per appena 29,99 euro.

Da questa nuova opportunità sono esclusi i “weekend Free-to-Play”, mentre sono incluse le versioni demo scaricabili gratuitamente:

Sono incluse anche le versioni demo scaricabili gratuitamente e non richiedono un Abbonamento Xbox Live Gold. Tuttavia, le versioni demo che richiedono un pre-ordine o un acquisto, le edizioni di accesso anticipato, le versioni con licenza di prova e le “offerte di vendita a 0 dollari” di un gioco sono considerate un’esperienza premium/a pagamento e continuano a richiedere un Abbonamento Xbox Live Gold.

Microsoft consente anche di fermare in anticipo un abbonamento che era utilizzato per questo tipo di intrattenimento: il tempo residuo sarà convertito in accredito:

Sì, per i membri di Xbox Live Gold che usano il loro abbonamento solo per giochi gratuiti è possibile annullare immediatamente l’abbonamento e ricevere un credito basato sul tempo rimanente

