Xbox mai così bene: guadagni record, Series X e S a 12 milioni

La divisione gaming Xbox registra un anno da record: nel corso del 2021, infatti, ha generato guadagni per 16.28 miliardi di dollari. È il miglior risultato di sempre nella storia del marchio, che batte anche il precedente record fissato proprio nel 2020: la crescita su base annuale è stata infatti del 17.7 percento. Lo ha annunciato Microsoft nel presentare i dati finanziari relativi allo scorso anno.

Xbox da record: analizziamo anche Series X e S

Tutte le informazioni sono state riportate su Twitter da Daniel Ahmad, analista di mercato di Niko Partners, il quale sottolinea che i ricavi dell'hardware sono aumentati del 63.3 percento, per un totale di 3.7 miliardi di dollari: si stima dunque che siano state vendute oltre 12 milioni di console Series X e S dal lancio avvenuto nel novembre 2020.

Scendendo ancora più nel dettaglio, sono in crescita anche le entrate su contenuti e servizi sulla base dell'8.8 percento rispetto all'anno precedente, per guadagni complessivi pari a 12.6 miliardi di dollari. Un aumento determinato anche dalla crescita degli abbonamenti a Xbox Game Pass e delle vendite dei giochi first party: come anticipato da Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, sono oltre 25 milioni gli iscritti alla piattaforma.

Daniel Ahmad fornisce anche un altro interessante dato mettendo insieme i guadagni Xbox a quelli di Activision per cui, ricordiamo, è stato raggiunto un accordo di massima per un'acquisizione sulla base di 68.7 miliardi di dollari. Ebbene, se l'operazione fosse già conclusa (si stima che avverrà entro giugno 2023), le due compagnie insieme avrebbero generato quasi 25 miliardi di dollari in guadagni. Un dato che fornisce una ulteriore misura clamorosa dell'importanza che avrà per Microsoft l'acquisto di Activision.