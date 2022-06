Xbox LIVE Gold, i giochi gratis di giugno 2022

Oltre ai nuovi giochi inseriti nel catalogo di Xbox Game Pass, Microsoft ha presentato i quattro titoli in regalo per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate per il mese di giugno 2022.

Come parte dell’iniziativa Game with Gold, gli iscritti potranno riscattare entro il 30 giugno Aven Colony e Project Highrise: Acthitect’s Edition tra i giochi Xbox One e Xbox Series X/S, oltre a Super Meat Boy e Raskulls per i titoli Xbox 360 retrocompatibili.

Xbox LIVE Gold, scopriamo i giochi gratis di giugno 2022

Aven Colony (disponibile dall’1 al 30 giugno)

Ambientato nel mondo di Aven Prime, il nostro compito sarà quello di sviluppare una colonia spaziale sfruttando tutti gli strumenti a nostra disposizione, considerando anche le insidie naturali del pianeta che ci ospita, tra deserti, tundre, giungle e forme di vita aliene.

Nei panni di un architetto, dovremo costruire la più grande metropoli che sia mai esistito. Sviluppando grattacieli scintillanti e maestosi, il nostro compito sarà anche quello di preoccuparci dell’ecosistema vibrante che li popola, facendo attenzione ai bisogni di residenti e lavoratori, con l’obiettivo di attirare aziende, congressi e turisti da ogni parte del mondo.

Ormai un grande classico del genere platform, nei panni di un…pezzo di carne bisognerà fare di tutto per salvare la propria amata damigella in pericolo, avventurandosi nelle profondità dell’inferno stesso in un gioco che include ostici boss da affrontare e oltre 300 livelli da completare.

3 capitoli e oltre 60 livelli compongono l’offerta ludica di questo particolare action platformer dallo stile indubbiamente unico.

Ricordiamo che una volta riscattati i giochi saranno sempre associati al proprio account, ammesso che sia attivo un abbonamento Xbox LIVE Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.