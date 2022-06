Xbox Game Pass, svelati i primi giochi gratis di giugno 2022

Puntuale come un orologio svizzero, Microsoft ha presentato la prima lista dei giochi gratis riservati agli abbonati Xbox Game Pass per il mese di giugno 2022.

Come anticipato, spicca la presenza di Assassin’s Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition. Per il primo, questa settimana è previsto anche il debutto dell’attesa patch che permetterà di giocarlo a 60 FPS su Xbox Series S e X. Da segnalare anche l’inserimento di Ninja Gaiden, nella collection che include i tre capitoli della serie rimasterizzati.

Xbox Game Pass, scopriamo i giochi gratis di giugno 2022

Questi dunque sono i titoli previsti per il mese di giugno 2022 per gli abbonati Xbox Game Pass:

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console e PC) – 1 giugno

Il celebre titolo multiplayer di combattimento all’arma bianca arriva nella sua versione completa, che include modalità di gioco sia PvE che PvP, con la possibilità di scegliere fra quattro differenti fazioni.

Ninja Gaiden: Master Collection (Console e PC) – 2 giugno

La collection che include i tre capitoli rimasterizzati della famosa saga action di Ninja Gaiden, tutti comprensivi dei DLC e dei costumi aggiuntivi messi a disposizione nel corso degli anni.

Assassin's Creed Origins (Cloud, Console e PC) – 7 giugno

Il prequel della saga di Assassin’s Creed, che ci porta alla nascita dell’Ordine degli Assassini, è ambientato nell’Antico Egitto in un gioco che aveva avuto anche il merito di rivoluzionare il gameplay della serie con un approccio da action-GdR. Ora anche con la patch per i 60 FPS su Xbox Series X e S.

Chorus (Cloud, console e PC) – 7 giugno

Uno shooter spaziale in cui prendiamo il controllo di Nara, nella sua missione per distruggere il culto oscuro che l’ha generata. Nel corso della storia, saremo accompagnati da Forsaken, la nostra nave da battaglia senziente, con cui esploreremo templi antichi, combatteremo a gravità zero e ci avventureremo in un viaggio ai confini della realtà.

Disc Room (Cloud, Console e PC) – 7 giugno

Ambientato nel 2089, un misterioso disco gigante è apparso nell’orbita di Giove. Nei panni di un coraggioso scienziato, saremo chiamati ad esplorare questo mattatoio intergalattico, in un gioco che promette di essere altamente impegnativo.

Spacelines from the Far Out (Console e PC) – 7 giugno

Questa prima parte del mese di giugno 2022 su Xbox Game Pass si chiude con un nuovo gioco indipendente, un roguelike-like cooperativo che ha per protagoniste delle compagnie aree spaziali, con astronavi sbloccabili, potenziamenti, personaggi, personalizzazioni, sfide generate casualmente, viaggi e uno stile prettamente anni ’60.

I giochi che lasceranno Xbox Game Pass a giugno 2022

Di seguito, i titoli che non saranno più disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass a partire dal 15 giugno 2022:

Darkest Dungeon (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Dungeons and Dragons: Dark Alliance (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Greedfall (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Limbo (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Worms Rumble (Cloud, Console e PC)

Nuovi giochi per giugno verranno annunciati nei prossimi giorni. Ti ricordiamo che Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di accedere ad un vasto catalogo di titoli per Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S, includendo tutte le esclusive Xbox al D1.

