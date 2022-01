Xbox Game Pass: un'altra trilogia arriva, a sorpresa, al Day One!

Dopo Mass Effect Legendary Edition, Xbox Game Pass si prepara ad accogliere un'altra importante trilogia. Si tratta di Hitman Trilogy, raccolta degli ultimi tre capitoli della serie annunciata oggi da IO Interactive e che sarà disponibile, a sorpresa, al Day One per gli abbonati al servizio di casa Microsoft.

La collection include Hitman 1, Hitman 2 e Hitman 3 in un unico pacchetto e sarà pubblicata a partire dal prossimo 20 gennaio su Xbox Game Pass, PC Game Pass e Game Pass Ultimate. La raccolta è prevista in formato digitale anche per PlayStation 4, PlayStation 5 ed Epic Games Store.

Xbox Game Pass: arrivano tutti gli Hitman, cosa c'è da sapere!

Hitman Trilogy permette ai giocatori di provare tutte e tre le stagioni del reboot della storica serie che ci mette nei panni dell'Agente 47, un assassino specializzato in infiltrazioni e, ovviamente uccisioni furtive.

I nuovi capitoli sono stati commercializzati in un formato diverso rispetto al passato: prima con una distribuzione ad episodi, che ha poi portato alla formazione di tre stagioni che di fatto corrispondono a tre differenti giochi completi.

I titoli si contraddistinguono per un impianto sandbox che garantisce al giocatore la possibilità di completare il proprio incarico nel modo che preferisce, con una forte interazione ambientale e diversi oggetti a disposizione.

Particolarmente apprezzati da critica e pubblico, i tre ultimi giochi della serie Hitman valgono senza dubbio il prezzo del biglietto. Specialmente adesso che, dal 20 gennaio, saranno disponibili nell'abbonamento Xbox Game Pass.

L'occasione è stata infine utile per IO Interactive per annunciare i contenuti dell'Anno 2 di Hitman 3, tra cui una nuova espansione che arriverà in primavera, una nuova mappa prevista nel 2022 e il debutto della versione VR per PC previsto per il 20 gennaio, inizialmente un'esclusiva PlayStation.