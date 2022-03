Xbox Game Pass Ultimate solo a 1 euro! Come attivare l'offerta

Microsoft annuncia che è tornata la promozione che permette di abbonarsi per un mese a Xbox Game Pass Ultimate a solo 1 euro: uno sconto super rispetto i 12,99 euro previsti solitamente.

La promozione è riservata a coloro che devono abbonarsi per la prima volta al servizio ed è attivabile direttamente sul sito ufficiale Microsoft. In offerta è anche PC Game Pass che, allo stesso prezzo, permette di abbonarsi per il primo mese. Successivamente, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino, a meno che non venga disabilitato dal proprio account.

Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro, cosa include l'offerta

Xbox Game Pass Ultimate rappresenta il livello più alto del noto servizio in abbonamento che è il punto di forza di Xbox One e Xbox Series X/S e include i seguenti vantaggi:

Accesso illimitato a oltre 100 giochi per PC, Xbox e dispositivi mobile iOS e Android

Nuovi giochi aggiunti ogni mese

Esclusive degli Xbox Game Studios inserite al lancio

Sconti e offerte esclusive

Vantaggi gratuiti esclusivi, inclusi DLC e offerte dei partner

Xbox Cloud Gaming su dispositivi iOS e Android

Xbox Live Gold che include quattro giochi gratis al mese, sconti e la possibilità di giocare in multiplayer

EA Play, che include giochi nuovi per PC e console di Electronic Arts, versioni di prova in anteprima e 10% di sconto sugli acquisti digitali

Proprio ieri, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass questo mese, che includono titoli del calibro di Marvel's Guardians of The Galaxy, Far: Changing Tides e, per la prima volta, Microsoft Flight Simulator in versione cloud, in modo da poterlo giocare anche su Xbox One, smartphone iOS e Android e qualsiasi dispositivi compatibile con il gioco in streaming.

Tra i giochi recenti già disponibili è impossibile non citare produzioni del calibro di Forza Horizon 5, Halo Infinite, Rainbow Six Extraction, Age of Empires 4 e Psychonauts 2.