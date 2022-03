Xbox Game Pass marzo 2022, ecco i nuovi giochi gratis per Xbox

Puntuale come ogni mese, Microsoft ha presentato la lista dei giochi gratis per Xbox Game Pass relativi alla prima metà di marzo 2022. Arriva, a sorpresa, Marvel's Guardians of The Galaxy, l'apprezzato tie-in dell'omonimo fumetto lanciato alla fine dello scorso anno.

Da segnalare anche il debutto di Microsoft Flight Simulator in formato cloud: questo significa che anche i possessori di Xbox One e di smartphone iOS e Android potranno provare l'apprezzato simulatore di volo grazie alla tecnologia dello streaming. Andiamo a scoprire nel dettaglio la line-up.

Xbox Game Pass marzo 2022: alla scoperta dei nuovi giochi gratis

Far: Changing Tides (Cloud, Console e PC) – 1 marzo

Disponibile al Day One con Xbox Game Pass, Far: Changing Tides ci porterà ad intraprendere uno straordinario viaggio all'interno di una suggestiva avventura su veicoli ambientata in un mondo post-apocalittico. Il protagonista, Toe, si muove al timone di una nave unica nel suo genere attraverso un paesaggio allagato alla ricerca di una nuova casa.

Microsoft Flight Simulator (Cloud) – 1 marzo

Come dicevamo in apertura, Microsoft Flight Simulator è adesso giocabile anche in cloud quindi, potenzialmente, su Xbox One, smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo supportato in grado di connettersi ad internet. Un gioco enorme da poter aver ovunque si desideri: non è affatto male.

Ligthning Returns: Final Fantasy XIII (Console e PC) – 3 marzo

Volendo fare una battuta giocando con il titolo del gioco siamo di fronte ad un vero e proprio ritorno. Il terzo capitolo della trilogia dedicata a Final Fantasy 13 torna infatti su Xbox Game Pass, in cui ci troveremo a sperimentare un sistema di gioco senza dubbio unico per la saga nell'avventura conclusiva di Lightning.

Kentuchy Route Zero (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

La descrizione ufficiale spiega che si tratta di un magico gioco di avventura realista ambientato su un'autostrada segreta che attraversa le grotte sotto il Kentuchy e racconta delle misteriose persone che la percorrono.

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 10 marzo

Già disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox Cloud Gaming, il simulatore di tosaerba arriva anche su Xbox One, per una vera e propria pausa rilassante dal mondo reale ma anche delle frenetiche avventure di quello virtuale.

Marvel's Guardians of The Galaxy (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

Il colpo grosso del mese di Xbox Game Pass è sicuramente Marvel's Guardians of The Galaxy, lo spettacolare action-adventure ispirato all'omonimo fumetto. Nei panni di Star-Lord, in compagnia dei nostri amici, ci troveremo coinvolti in una adrenalinica e coinvolgente lotta per il destino dell'universo.

Young Souls (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

Disponibile al D1 con Xbox Game Pass, Young Souls prova a sorprendere il giocatore con una straordinaria direzione artistica, un gameplay che mischia meccaniche da RPG e picchiaduro a scorrimento e un'incredibile ambientazione di un universo diviso tra due mondi diversi.

Giochi che lasceranno Xbox Game Pass a marzo 2022

Per giochi che arrivano, ce ne sono sempre alcuni che vanno via e che, chi lo sa, magari potranno tornare in futuro. Dal 15 marzo, intanto, i seguenti titoli verranno rimossi dal servizio:

NieR Automata (Cloud, Console e PC)

Phogs! (Cloud, Console e PC)

Torchlight III (Cloud, Console e PC)

The Surge 2 (Cloud, Console e PC)

Altri giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di marzo verranno invece annunciati tra due settimane.