Xbox Game Pass: tra i nuovi giochi gratis a sorpresa un atteso Zelda-like!

Microsoft continua ad aggiornare il catalogo di Xbox Game Pass e lo fa inserendo dei nuovi giochi gratis a sorpresa: oltre a quelli già previsti per la giornata di ieri, ne sono arrivati altri due che non erano stati precedentemente comunicati.

Si tratta di Tunic e Paradise Killer, che si uniscono quindi ai già annunciati Shredders e The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – Chicken Edition. Quest'ultimo certo non passa certo inosservato vista la lunghezza del nome. Andiamo però a scoprirli insieme.

Xbox Game Pass, scopriamo i nuovi giochi gratis, tra cui lo Zelda-like Tunic

Tunic è un'esclusiva indie PC, Xbox One e Xbox Series X/S molto attesa dagli appassionati. Si tratta di un ambizioso progetto indipendente realizzato da un solo sviluppatore: è un action-adventure con visuale isometrico che richiama nello stile e nel gameplay i capitoli in 2D di The Legend of Zelda.

Le somiglianze sono più che palesi, ma nonostante tutto il gioco riesce ad avere una sua forte identità, ispirandosi per concetto anche ai titoli della serie Dark Souls. L'obiettivo, nei panni di una piccola volpe vestita di una tunica verde che ricorda più che vagamente Link di Zelda, è quello di lanciarsi nell'esplorazione di una misteriosa isola, combattendo mostri e scoprendo segreti dimenticati. Per i fan di Zelda che posseggono una Xbox sembra un gioco davvero imperdibile.

Passando agli altri titoli: Shredders è un'esperienza sviluppata esclusivamente per Xbox Series X e S e incentrata sullo sport dello snowboard, palesemente ispirata ad Amped, una serie sportiva molto amata sulla prima Xbox. Il cervellotico titolo di The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – Chicken Edition nasconde invece un gioco di ruolo strategico, con protagonisti a dir poco improbabili.

Infine, Paradise Killer è un adventure game che ritorna dopo essere uscito originariamente su PC e Nintendo Switch: la versione Xbox Series X/S aggiunge il supporto al ray tracing e gira in 4K e 60 FPS.

I giochi sopracitati sono tutti disponibili per il download gratuito con un abbonamento Xbox Game Pass.