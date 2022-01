Xbox Game Pass, svelati i nuovi giochi gratis di gennaio 2022

Comprensibilmente “distratti” dalla notizia dell'acquisizione di Activision, che in casa Microsoft ha fatto meno rumore del solito l'annuncio dei nuovi giochi gratuiti in arrivo con un abbonamento Xbox Game Pass.

E considerato i titoli in arrivo c'è davvero tanto di cui parlare: da Rainbow Six Extraction al D1 alla Hitman Trilogy, fino a passare per progetti molto interessanti come Death's Door, Nobody Saves the World e Pupperazzi. Scopriamoli quindi insieme.

Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi giochi gratis di gennaio 2022

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Console e PC) – Disponibile

In questo particolare gioco di una nota saga giapponese, dovremo indagare sugli omicidi, cercare indizi e parlare con i nostri compagni di classe in modo da farci trovare pronti per il processo. Analizzando le affermazioni dei sospetti, dovremo essere bravi con le parole per esporre le loro bugie.

Nobody Saves The World (Cloud, Console e PC) – Disponibile

Lanciato al D1 su Game Pass, questo gioco racconta del risveglio di un'antica Calamità. Nei panni di…nessuno, avremo l'abilità di trasformarci in una lumaca, un fantasma, un drago e altro ancora, con l'obiettivo di salvare il mondo. La modalità cooperativa permette di collaborare con un amico e combinare le nostre forme per creare potenti ibridi.

Death's Door (Cloud, Console e PC) – 20 gennaio

Siamo un corvo impegnato a raccogliere le anime dei morti e facilitarne il trapasso. Quando la nostra anima viene rubata, però, ha inizio un'avventura affascinante ambientata in un regno non toccato dalla morte, dove le creature continuano a crescere e traboccano di avidità e potenza.

Hitman Trilogy (Cloud, Console e PC) – 20 gennaio

La raccolta perfetta per recuperare l'intera trilogia di Hitman World of Assassination, la serie che di fatto ha funzionato da reboot per l'intera saga. Nei panni dell'Agente 47, prepariamoci per un'avventura intorno al mondo, con missioni iper-dettagliate ricche di opportunità per eliminare i nostri nemici.

Pupperazzi (Cloud, Console e PC) – 20 gennaio

Ehm, è letteralmente un gioco che ci richiede di fotografare dei deliziosi cuccioli. Man mano che scatteremo foto migliori avremo la possibilità di sbloccare nuove razze, obiettivi per la fotocamera, giocattoli da masticare e accessori con cui vestire i cani.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, Console e PC) – 20 gennaio

Il primo gioco Ubisoft ad arrivare al Day One su Xbox Game Pass è il nuovo episodio della serie Rainbow Six: si tratta di uno sparatutto tattico cooperativo per 1-3 giocatori, che include il ritorno di diversi operatori dell'amato Rainbow Six Siege. L'obiettivo sarà quello di riuscire a sopravvivere a missioni dinamiche in cui il nemico è una misteriosa razza aliena.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC) – 20 gennaio

Rainbow Six Siege, già disponibile in cloud e console, arriva adesso anche su PC Game Pass. Parliamo dello sparatutto multiplayer PvP che ha raccolto oltre 70 milioni di giocatori in tutto il mondo e che raccoglie consensi e supporto anche a distanza di diversi anni dal lancio.

Windjammers 2 (Cloud, Console e PC) – 20 gennaio

Altro lancio del Day One sul Game Pass è il ritorno di una serie che strizza l'occhio agli appassionati più “anziani”. Windjammers 2 propone le meccaniche del titolo originale, con una straordinaria grafica disegnata a mano, nuove mosse e meccaniche di gioco.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console e PC) – 27 gennaio

Con oltre 70 brani tra cui scegliere e una modalità multiplayer in locale, questa nota serie giapponese ci chiede letteralmente di tambureggiare a ritmo di musica!

I giochi che usciranno da Xbox Game Pass dal 31 gennaio 2022

Cyber Shadow (Cloud, Console e PC)

Nowhere Prophet (Cloud, Console e PC)

Prison Architect (PC)

Xeno Crisis (Cloud, Console e PC)

Appuntamento al prossimo mese con i giochi Xbox Game Pass di febbraio!