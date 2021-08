Xbox Game Pass non è apprezzato e voluto da altri produttori di console, ma Phil Spencer è aperto alla discussione. Di fatto, il capo del marchio ha grosse ambizioni per i servizi del colosso di Redmond.

Xbox Game Pass non è voluto dalla concorrenza

Si legge che Spencer intende espandere la piattaforma Xbox Game Pass oltre l'hardware di Microsoft, e lo stà già facendo con PC e dispositivi mobili, ma per quanto riguarda le altre console? Le voci sull'app Xbox e sul Game Pass in arrivo su Switch sono circolate un paio di anni fa, ma non ne è mai uscito fuori nulla di concreto. Quindi, potrebbe davvero accadere in un futuro prossimo? Non clo sappiamo.

In una nuova intervista avvenuta ai microfoni di GamesRadar, Spencer ha indicato che Game Pass probabilmente non arriverà presto su Switch o su qualsiasi altra console non Microsoft, per un semplice motivo: Nintendo e Sony non lo vogliono. Per ora, l'attenzione si concentrerà su “piattaforme aperte” come PC, dispositivi mobili e browser. Ecco un pezzo dell'intervista riportato di seguito:

Sai, è la domanda giusta perché le persone di solito mi chiedono di rilasciare un singolo gioco o un altro. E quello che dico è che voglio che l'esperienza Xbox completa sia qualcosa che offriamo. Non abbiamo intenzione di portare [l'app Xbox] a qualsiasi altro tipo di piattaforma chiusa in questo momento, principalmente perché quelle piattaforme chiuse non vogliono qualcosa come Xbox Game Pass. Ci sono un sacco di piattaforme aperte là fuori in cui possiamo crescere: web, PC e dispositivi mobili. il nostro obiettivo, francamente, è su quelle piattaforme. Non è uno schiaffo a chiunque altro abbia un sistema che funzioni per loro. Posso capire perché l'interruzione di Game Pass non è qualcosa che vogliono in questo momento. […] Alla fine, quando diciamo che vogliamo che tutti possano giocare su Xbox, intendiamo davvero che se possiamo portare quell'esperienza completa su un dispositivo che i giocatori desiderano, siamo totalmente aperti a tali discussioni.

Non troppo sorprendente. Siamo sicuri che a Spencer piacerebbe avere Xbox Game Pass su Switch e PS5, ma i produttori di console traggono tutti i loro soldi dal controllo che esercitano sulle loro piattaforme, e non vogliono che Phil se ne occupi. Forse tutto questo cambierà in futuro, ma non è questo quel giorno.

