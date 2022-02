Xbox Game Pass, che offerta: 2 mesi a meno di 10 euro!

Se volete provare Xbox Game Pass per PC oppure puntate a prolungare un abbonamento già esistente, potete approfittare della nuova offerta di Amazon.it che vi permette di acquistare 2 mesi al prezzo di uno soltanto: 9,99€. Il codice vi verrà inviato via email subito dopo l'acquisto e lo ritroverete comunque nella vostra libreria Giochi legata all'account Amazon.

Xbox Game Pass per PC: un'offerta irrinunciabile

PC Game Pass, così viene chiamata adesso la sezione di Xbox Game Pass esclusivamente dedicata al mondo PC, permette di accedere ad oltre 100 giochi di grande qualità su PC Windows. L'abbonamento include anche una sottoscrizione a EA Play per avere accesso ai migliori titoli di Electronic Arts, come Battlefield, Star Wars, FIFA e altri ancora.

Sono diversi i giochi che possiamo provare sin dal lancio: basti pensare ad Age of Empires 4, Halo Infinite e Forza Horizon 5, per non parlare dell'ormai imminente Total War Warhammer III. Inoltre, tutti i franchise leggendari di Bethesda Softworks, come The Elder Scrolls, Fallout e DOOM, grandi giochi indipendenti e altri prodotti che hanno fatto la storia del settore.

Insomma, grazie ad un abbonamento a PC Game Pass avrete di che giocare per mesi e mesi. E ora, grazie alla nuova offerta di Amazon.it, anche la possibilità di risparmiare per sottoscrivere un nuovo abbonamento o rinnovare quello preesistente.