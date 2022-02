Xbox Game Pass, i giochi gratis di febbraio 2022 svelati da un leak [AGG.]

In attesa che Microsoft si pronunci ufficialmente, e dovrebbe farlo tra mercoledì e giovedì, un leak fornito dal solito Billbill-Kun di Dealabs ci presenta in anticipo quella che sarà la prima ondata di giochi gratuiti con Xbox Game Pass che verranno inseriti nel catalogo a febbraio 2022. Oltre alla conferma di CrossfireX e Edge of Eternity, abbiamo anche Ark Ultimate Survivor Edition, Dreamscaper, Infernax e Contrast, tra gli altri.

Aggiornamento: Microsoft ha confermato ufficialmente la lista seguente, che modifichiamo con le relative date.

Xbox Game Pass: il leak dei giochi gratis di febbraio 2022

Ricapitolando, ecco quindi i titoli che entreranno presto a far parte dell'abbonamento Xbox Game Pass:

Contrast (Cloud, Console e PC) – 3 febbraio

Dreamscaper (Cloud, Console e PC) – 3 febbraio

Telling Lies (Cloud, Console e PC) – 3 febbraio

Besiege (Preview) (Cloud, Console e PC) – 10 febbraio

CrossfireX (Console) – 10 febbraio

Edge of Eternity (Console) – 10 febbraio

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console e PC) – 10 febbraio

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Console e PC) – 10 febbraio

Ark Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console e PC) – 14 febbraio

Infernax (Cloud, Console e PC) – 14 febbraio

A questi va ad aggiungersi come detto parte della campagna single player di CrossfireX, il popolare sparatutto multiplayer che debutterà in esclusiva console per Xbox One e Xbox Series X/S il 10 febbraio. Il gioco fornito con l'abbonamento, come specificato dagli sviluppatori nell'annunciare l'inizio del pre-load, darà accesso alla prima delle due campagne singolo giocatore, chiamata Operation Catalyst.

Ricordiamo che questa parte del gioco vede anche la collaborazione di Remedy, il team finlandese noto per Alan Wake, Control e Quantum Break, nella sua realizzazione. La curiosità di vedere quanto sia effettivo e incisivo il loro lavoro è ovviamente tanta.

Xbox Game Pass ha da poco festeggiato il traguardo dei 25 milioni di abbonati in tutto il mondo, dopo che nel mese di gennaio ha permesso di accedere a titoli del calibro di Mass Effect Legendary Edition, Outer Wilds, Spelunky 2 e Rainbow Six Extraction al D1. Proprio ieri è arrivata la conferma che MLB The Show 22, nuovo episodio della serie sportiva di Sony San Diego, arriverà anch'esso il giorno del lancio, esattamente come accaduto con l'edizione 21.