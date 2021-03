Microsoft ha condiviso sul suo canale YouTube un video di presentazione di xCloud, il cloud gaming integrato nel servizio Xbox Game Pass.

A prendere parte al filmato diverse personalità del team Xbox tra i quali Kareem Choudhry e Kevin Lachapelle, esponenti del progetto cloud gaming di Xbox, la ricercatrice Emily Higgins e la product marketing manager Rachel Blocher. Quest’ultima non aveva mai provato il servizio di streaming videoludico e ha dimostrato l’estrema facilità d’accesso all’app Xbox su smartphone e tablet.

Mentre si divertono a videogiocare sfruttando un controller Xbox, Kareem Choudhry e Kevin Lachapelle ci raccontano come è nato il progetto cloud gaming e quali sono gli obbietivi futuri, senza tralasciare aneddoti ed episodi avvenuti durante lo sviluppo.

Per chi non lo conoscesse, Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che consente l’accesso ad una lista di giochi su PC e console. L’iscrizione al Game Pass Ultimate, al costo di 12,99€ al mese, consente l’accesso al servizio di cloud gaming che permette di videogiocare su smartphone, PC e tablet sfruttando la connessione ad internet. Basta abbonarsi al servizio e scaricare l’apposita appicazione per accedere ad una lunga lista di giochi inclusi e compatibili con xCloud.

Qaualche giorno fa Microsoft ha annunciato l’arrivo del catalogo EA Play per la versione PC di Xbox Game Pass, arrivano oltre 60 giochi sviluppati da Electronic Arts ad arricchire l’offerta del servizio in abbonamento.

