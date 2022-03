Xbox Game Pass: F1 2021 gratis con i nuovi giochi di marzo

Un'anticipazione proveniente dal sempre attento forum francese di Dealabs ci svela i nuovi giochi gratuiti in arrivo a marzo 2022 su Xbox Game Pass. Tra questi spicca certamente F1 2021, che arriva in un momento perfetto considerato che questo weekend parte la stagione 2022 con l'atteso Gran Premio del Bahrain.

Tra gli altri giochi ecco The Dungeon of Naheulbeuk, Tainted Grail Conquest, Shredders, Zero Escape The Nonary Games e Norco. Microsoft deve ancora confermare ufficialmente la lista, ma possiamo presumere che l'annuncio arriverà già questo pomeriggio.

Xbox Game Pass: i nuovi giochi gratis di marzo 2022 con F1 2021 in prima linea

Abbiamo pochi dubbi che questa lista verrà confermata integralmente: l'utente billbil-kun di Dealabs si è dimostrato affidabile in passato nello svelare i giochi in arrivo non solo su Xbox Game Pass, ma anche su PlayStation Plus e Now.

F1 2021 rappresenterebbe certamente il pezzo da novanta di questa seconda ondata, per un mese di marzo che ci ha già regalato su Xbox Game Pass altri titoli importanti del calibro di Marvel's Guardians of The Galaxy e Far Changing Tides. Il videogioco ufficiale del campionato mondiale di Formula Uno arriverebbe proprio nella settimana della prima gara della stagione 2022, molto attesa dagli appassionati per i cambi regolamentari e per una Ferrari che sembra essere finalmente molto competitiva.

In attesa che arrivi dunque l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, ricordiamo che questo mese è tornata la promozione per abbonarsi a Xbox Games Ultimate con solo 1 euro. Per 30 giorni potete provare il servizio completo della casa di Redmond che, oltre al catalogo del Game Pass, include anche tutti i vantaggi di Xbox LIVE Gold, PC Game Pass e i titoli di EA Play, per arricchire ulteriormente la lista di giochi a disposizione.

Se non avete ancora un abbonamento Ultimate potete dunque usufruire di questa offerta straordinaria: per farlo vi consigliamo di seguire la nostra guida.