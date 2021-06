Nelle prossime settimane sono attesi nuovi titoli su Xbox Game Pass, tra i 9 giochi in arrivo entro luglio troviamo Gang Beasts, Limbo e Need for Speed: Hot Pursuit.

Di seguito troviamo la lista completa dei titoli in arrivo su Game Pass da oggi fino al 1 luglio 2021.

Worms Rumble – 23 giugno

– 23 giugno Need for Speed: Hot Pursuit – 24 giugno

– 24 giugno Iron Harvest – 24 giugno 2021

– 24 giugno 2021 Prodeus – 24 giugno

– 24 giugno Gang Beasts – 1 luglio

– 1 luglio Limbo – 1 luglio

– 1 luglio ImmortalRealms : VampireWars – 1 luglio

: – 1 luglio BugFables: The Everlasting Sapling – 1 luglio

– 1 luglio Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts – 1 luglio

I giochi in questione sono disponibili anche in cloud, sfruttando il servizio di game streaming xCloud, che consente di riprodurre titoli alla massima qualità su PC e dispositivi mobili. Il cloud gaming utilizza la rete per sfruttare la potenza di calcolo dei server Microsoft e l'enorme catalogo videoludico di Xbox Game Pass Ultimate.

In un recente video, Microsoft ha mostrato tutti i nuovi titoli annunciati all'E3 2021 e che arriveranno su Game Pass già dal day-one.

