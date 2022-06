Xbox Game Pass: demo gratis dei nuovi giochi Xbox in arrivo?

Il lancio del nuovo PlayStation Plus con tre livelli di abbonamento, che sarà disponibile in Europa dal 23 giugno, ha introdotto la possibilità di provare in anteprima alcuni nuovi giochi grazie ad apposite prove riservate agli iscritti. Pare che adesso anche Xbox Game Pass si prepari ad offrire la stessa cosa.

L’indiscrezione arriva dal solito ben informato giornalista e insider Tom Henderson che, su Exputer, ha pubblicato un report in cui spiega come Microsoft sia pronta ad annunciare diverse novità interessanti per la sua piattaforma. Tra questi proprio la possibilità di provare in anteprima i giochi nuovi in uscita, con particolare riguardo al panorama indipendente.

Xbox Game Pass: come funzioneranno le demo gratuite?

Tom Henderson spiega come segue:

“La funzionalità sarà disponibile per i membri di Xbox Game Pass entro il prossimo anno e avrà l’obiettivo iniziale di aiutare gli sviluppatori di giochi indipendenti in tutto il mondo. Infatti, gli studi che decideranno di iscriversi al progetto non solo riceveranno i dati necessari per lo sviluppo del gioco, ma anche un compenso diretto da Microsoft legato alla partecipazione“.

Oltre a questo, il colosso di Redmond avrebbe in programma anche un’estensione della partnership con Samsung, che dovrebbe permettere di portare i giochi di Xbox Game Pass in streaming sulle TV del produttore coreano senza l’utilizzo di una console. Una voce che circola ormai da diverso tempo.

Gli annunci in questione pare saranno fatti già nella giornata di domani, giovedì 9 giugno, qualche ora prima rispetto il Summer Game Fest, l’evento che aprirà di fatto la stagione estiva dei grandi show videoludici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.