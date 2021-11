Xbox: ecco il metaverso per il 20° anniversario

Il museo del 20° anniversario di Xbox è un metaverso pieno di successi ed errori; non di meno, ogni utente, accedendovi, avrà accesso alle proprie statistiche.

Xbox: un tuffo nel passato con il metaverso 2.0

Microsoft ha creato un museo del metaverso Xbox in cui si può girovagare e scoprire la storia delle console del marchio. È progettato per celebrare i 20 anni di Xbox e include alcuni errori famigerati come l'anello rosso della morte della 360 o il tentativo di Microsoft di acquisire Nintendo nella primavera del 2000.

Mentre si esplora per questo museo, vedrete altri giocatori interagire con le mostre digitali e tracciare i progressi della Xbox originale, della 360, della One e delle ultime console Series X / S. Ogni momento nella linea temporale di 20 anni ha una storia associata, di solito con un video che documenta la pietra miliare.

C'è anche un proprio museo Xbox personale, quindi se avete mai posseduto una console Xbox, potete guardare indietro a quali giochi avete giocato su determinate console, il numero di titoli a cui avete preso parte e anche quando avete effettuato l'accesso per la prima volta a Xbox Live .

Si possono esplorare un totale di 132 momenti nella storia di Xbox in tutto il museo del metaverso e navigare usando la combiniazione di tasti WASD mediante una tastiera. Ogni “storia” ha il suo collegamento e potete persino condividere la vostra sezione del museo dell'anniversario con gli altri utenti.

Che ve ne pare di questo “effetto nostalgia” dell'OEM di Redmon? Siete stati/siete utenti Xbox o preferite la controparte Sony?