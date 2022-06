Xbox e Bethesda Showcase 2022: tutti gli annunci della conferenza

Finalmente ci siamo. A partire da oggi domenica 12 giugno, alle 19 ora italiana, si terrà l’atteso Xbox e Bethesda Showcase 2022. Si tratta dell’annuale conferenza del colosso di Redmond solitamente collocata come uno degli eventi di apertura dell’E3 ma che quest’anno, in luogo anche dell’assenza della fiera tradizionale, si inserisce all’interno del Summer Game Fest.

Al di là della forma, quel che conta sono gli annunci. Aggiorneremo l’articolo man mano che arriveranno le varie presentazioni, ricordandovi i titoli che dovrebbero essere tra i protagonisti: Starfield e Redfall, da poco rinviati a inizio 2023, il nuovo Forza Motorsport, probabilmente Avowed da Obsidian e si spera anche di rivedere Hellblade 2.

Tra le grandi sorprese, crescono sempre di più con forza le indiscrezioni che parlano del nuovo gioco di Hideo Kojima, che dovrebbe essere un survival horror esclusivo per PC e console Microsoft. Inoltre, pare ci sarà lo spazio anche per le versioni Xbox di due giochi giapponesi molto amati come Final Fantasy 7 Remake e Persona 5. Senza dimenticare, infine, eventuali sorprese per gli abbonati Xbox Game Pass. Lo scopriremo a partire dalle 19, in diretta su YouTube, Twitch, Facebook e TikTok.

Xbox e Bethesda Games Showcase 2022: tutti i trailer e gli annunci della conferenza

Articolo in aggiornamento a partire dalle ore 19.

