X Factor: puntata 14 novembre, le assegnazioni e gli ospiti

Tutto pronto per la quarta puntata live di X Factor 2024, lo show canoro rinnovato per questa edizione e che è stato capace di riconquistare il pubblico. La serata di giovedì 14 novembre sarà divisa in due differenti sessioni: prima parte dedicata alle canzoni scelte dai cantanti in gara e seconda invece per le assegnazioni dei giudici. Gli ospiti saranno i Negramaro, pronti a deliziare il pubblico con Marziani, il loro ultimo singolo.

La puntata sarà visibile, come sempre, in diretta streaming in esclusiva su NOW, con il pass Entertainment.

X Factor 2024: cosa aspettarsi dalla quarta live

Queste sono le assegnazioni dei quattro giudici:

Manuel Agnelli – “Mi Ami?” dei CCCP ai Punkace, “Fegato, fegato spappolato” di Vasco Rossi a Danielle, “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla a Mimì

Jack la Furia – "Blinding Lights" di The Weeknd a Francamente e "Niente canzoni d'amore" di Marracash feat. Federica Abbate ai Foolz

Paola Iezzi – "Someone You Loved" di Lewis Capaldi a Lowrah

Achille Lauro – "Summertime" di Gershwin per i Patagarri, "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo a Les Votives e "Me so'mbriacato" di Mannarino per Lorenzo Salvetti

