WWDC 2022: gli inviti potrebbero arrivare settimana prossima

Secondo quanto si legge in rete, sembra che gli inviti per la prossima conferenza WWDC di giugno potrebbero essere inviati già nei giorni a venire; ecco cosa sappiamo in merito.

Ricordiamo che lo scorso anno, nel 2021, l'OEM di Cupertino ha inviato gli inviti per la sua annuale conferenza dedicata agli sviluppatori (il WWDC) a fine marzo. Curiosamente, notiamo che, per i keynote di prodotto, Tim Cook invia gli inviti solo pochi giorni prima; per l'evento dedicato all'ecosistema di app e di software invece, l'azienda opera in largo anticipo.

Apple: cosa aspettarci dalla nuova WWDC?

Facciamo un passo indietro: il colosso tecnologico statunitense ha inviato gli inviti digitali per la sua 32° Conferenza mondiale degli sviluppatori a fine marzo del 2021, precisamente il 30 marzo. Come per gli ultimi due anni a questa parte, l'OEM di Cupertino dovrebbe tenere una conferenza digitale e non un evento di persona. Tutti gli indizi ci fanno pensare che vedremo gli inviti nella prossima settimana.

Durante il keynote dedicato ai programmatori e alle nuove iterazioni dei firmware, l'azienda ha annunciato iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey e tutti gli altri software dell'ecosistema Apple.

In passato invece, la compagnia teneva il suo Worldwide Developers Conference presso il McEnery Convention Center di San Jose, in California, ma a causa della pandemia da Coronavirus, dal 2020 tutti gli eventi dei principali brand internazionali hanno optato per gli show digitali.

Ad oggi è difficile prevedere quando si terrà il prossimo keynote dal vivo, ma è probabile che dovremo comunque attendere il prossimo anno.

Nel prossimo WWDC la mela annuncerà iOS e iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e forse del nuovo hardware (ipotizziamo dei PC). L'ultima volta che ha svelato dei computer durante il WWDC è stato nel 2019, quando ha annunciato l'attuale Mac Pro e il Pro Display XDR. Ora si dice che l'azienda stia lavorando ad una iterazione aggiornata del ‌Mac Pro‌ con Apple Silicon M1 Ultra. Restate connessi.