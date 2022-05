WWDC 2022: ecco quando vedremo iOS 16

Sappiamo che a causa del CoVid-19, negli ultimi due anni gli eventi dal vivo sono stati messi in pausa. Le compagnie hanno dovute tenere show digitali e hanno dovuto escogitare nuovi modi per coinvolgere gli utenti, i media e gli addetti al settore. Apple è stata una delle prime aziende a spostarsi sulle presentazioni digitali ma adesso notiamo keynote ibridi. Il WWDC di prossima uscita infatti, sarà proprio così, con persone dal vivo ma registrato e mandato online nel corso della giornata del 6 giugno, ma anche del 7, 8,9 e 10.

Adesso sono emersi dettagli molto interessanti su cosa vedremo durante il keynote; facciamo il punto attraverso l’ultima serie di leaks e rumors trapelati sul web.

WWDC 2022: cosa sappiamo di iOS 16 ?

Dopo aver visto le novità e le anteprime di Google al suo I/O 2022, è arrivato il momento per Apple di mostrare al mondo gli update dei suoi software proprietari. Con la World Wide Developer Conference infatti, conosceremo iOS, macOS, watchOS e molto altro ancora. C’è molta curiosità attorno al firmware per iPhone ma si dice che quello per orologi intelligenti verrà riscritto da zero.

Il programma lo abbiamo già conosciuto pochi giorni or sono; abbiamo avuto modo di notare che l’evento di lancio è dedicato alle novità per il pubblico (le nuove iterazioni), mentre gli altri giorni saranno dedicati agli incontri con sviluppatori e non solo. Ad ogni modo, il keynote sarà disponibile sulle piattaforme della compagnia, per tutti gli interessati.

Come detto, iOS 16 non porterà una riprogettazione completa dell’interfaccia ma si dice che avremo nuove gestures e un nuovo sistema di gestione delle notifiche. Ci aspettiamo anche miglioramenti al multitasking. iPadOS dovrebbe introdurre funzioni smart per la produttività (noi speriamo ancora in un’integrazione con macOS) e infine, watchOS 9 sarà completamente nuovo. Speriamo in un nuovo menù, quadranti nuovi e molto altro ancora.

